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Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 декабря 2020: за сутки умерло 7 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 декабря 2020 года
Источник:kp.ru
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Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 декабря 2020: за сутки умерло 7 человек

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 декабря 2020: за сутки умерло 7 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба по коронавирусу на сегодня, 9 декабря, в Тульской области инфекцию выявили у 202 жителей различных городов и районов региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 18 286 человек, более 16 000 из них болезнь победили, в том числе 173 — за последние сутки.

Также за все время распространения вируса скончались 487 пациентов от различных осложнений, из них 7 — только за прошедший день. Не смогли справиться с последствиями заболевания люди различных возрастов.

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