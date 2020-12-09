Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 декабря 2020: за сутки умерло 7 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба по коронавирусу на сегодня, 9 декабря, в Тульской области инфекцию выявили у 202 жителей различных городов и районов региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 18 286 человек, более 16 000 из них болезнь победили, в том числе 173 — за последние сутки.

Также за все время распространения вируса скончались 487 пациентов от различных осложнений, из них 7 — только за прошедший день. Не смогли справиться с последствиями заболевания люди различных возрастов.