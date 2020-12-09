Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Октябрьской в Туле Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 9 декабря, на улице Октябрьской произошло жесткое ДТП с участие пассажирской маршрутки и легкового авто. Стали известны подробности о происшествии.

Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Октябрьской в Туле Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, около 7:40 по мск, маршрутка под номером 32, не уступила дорогу легковому автомобилю «Фольксваген». При этом легковушка имела преимущество на перекрестке. Это стало причиной столкновения.

Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Октябрьской в Туле Фото: материалы пресс-служб

По данным на 10:00, в аварии пострадали водитель автомобиля и пассажир микроавтобуса. Степень тяжести повреждений и точное количество пострадавших, а также другие детали происшествия устанавливаются.