Студентов Тульского государственного университета начали постепенно переводить на дистант Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что студенты ТулГУ начали постепенно переходить на дистант. Это связано с неблагоприятной эпидобстановкой по всей Тульской области. Однако, острой ситуации с заболеваниями в образовательном учреждении нет.

В самом же вузе объяснили, что перевод студентов будет постепенным, ведь есть те специальности, которые не могут перейти на дистант из-за своей специфики. Например, медицинское направление. В основном на удаленку отправляют те направления, которые не наносят вред образовательному процессу.

Отметим, что сейчас в университете острой ситуации с заболеваниями нет. Перевод — это мера предосторожности, чтобы исключить риски заражения различными инфекциями.