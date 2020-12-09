«Рекомендую внучке учиться по вашим книгам»

Читатели произведений Александра Лапина делятся своими впечатлениями в письмах автору и оставляют отзывы на литературных сайтах

«В одном ряду с Шолоховым и Толстым»

«Уважаемый Александр Алексеевич! Более пяти лет тому назад я прочитал ваш роман «Русский Крест» и с тех пор являюсь искренним поклонником вашего таланта, слежу за вашим творчеством. Недавно прочитал роман «Суперхан» и не смог удержаться от желания обратиться лично, чтобы выразить свою благодарность за ваш труд и пожелать доброго здоровья и творческих успехов. Буду с нетерпением ждать новых работ. Из-за возраста (мне 84 года) и инвалидности я не смог приобрести ранее вышедшие романы «Крымский мост» и «Святые грешники». Буду весьма признателен и благодарен, если пришлете их мне наложенным платежом. А также публицистический сборник ваших статей с автографом для моей внучки. Она с отличием закончила в этом году университет. Мечтает стать журналисткой и даже писательницей. Хочу подарить ей полный сборник ваших романов в качестве «методического пособия» в приобретении писательского мастерства. Я не литературный критик, а горный инженер по профессии. В студенческом гимне горняков и геологов есть слова: «Мы и в жизни сумеем руду дорогую отличить от породы пустой». Поэтому рекомендую внучке учиться настоящему ремеслу художественного слова прежде всего по вашим произведениям. Я ставлю их в один ряд с книгами таких прославленных писателей, как Михаил Шолохов и Лев Толстой. Вы, несомненно, реализовались в жизни как большой современный русский писатель, но настоящая слава ждет вас впереди, когда тиражи ваших книг будут превышать нынешние в сотни раз. Я, как и герои ваших романов, часто задумывался над вопросом: реализовался ли я в жизни? Какую память оставлю о себе своим детям и внукам? Плодом этих размышлений стала моя документальная повесть «40 лет службы в МЧС», которую я написал, когда разменял девятый десяток. В моих мемуарах содержатся мысли, созвучные тем, которые описаны в ваших романах. Я даже ощущал себя одним из их героев. Свою повесть я посвятил внучке. С надеждой на то, что, когда она станет «акулой пера», сможет использовать мои многочисленные приключения на грани жизни и смерти в период службы, а также на рыбалке и охоте в качестве сюжетов для своих будущих рассказов.

С уважением, Челноков Николай Борисович».

«Автор проживает каждую строчку»

«Я сейчас читаю «Суперхан» уже по второму кругу, так как книга заставляет крепко задуматься о многом, где-то даже переосмыслить собственный жизненный путь. Вообще читаю довольно много, но возвращаться к прочитанному приходится не так уж часто. Я не мастер писать отзывы, но в данном случае почему-то возникла потребность высказаться.

Здесь автор поднимает очень острые и при этом близкие практически всем обычным людям темы: любовь, добро и зло, стремление к власти. Как взойти на вершину политического Олимпа и при этом остаться порядочным человеком, если это в принципе возможно? Здесь и предательство, и дружба, и стремление достичь идеалов, которые порой кажутся недостижимыми. Чувствуется, что автор проживает каждую написанную строчку. Как мне кажется, это всегда очень сближает с читателем, ведь личный опыт – самое ценное, что есть сегодня, среди обилия информационного шума. В то же время, книга Александра Лапина очень жизнеутверждающая. Возможно, именно этим она так и подкупает».

Пользователь Valeric, сайт «ЛитРес».

«Зацепил основательно»

«Роман «Крымский мост», пожалуй, зацепил меня основательно. Не в последнюю очередь потому, что я жена военного, и мой любимый муж сильно похож на главного героя книги Александра Лапина – Олега Мирового. Бывший морской офицер, для которого слова «честь» и «верность» – не пустой звук, а жизненное кредо.

Когда Советский Союз исчез с карты мира, Олег вроде бы нашёл себя в новых демократических реалиях, стал успешным предпринимателем. Но он не думал не гадал, что ему судьбой предначертано ещё не раз начинать всё с чистого листа. В романе «Крымский мост» несколько сюжетных линий. Есть и любопытные экскурсы – в историю, философию. Автор проводит очень яркие и интересные параллели. Тут тебе и короли, и тамплиеры, и древняя Спарта – ну просто приключенческие темы! Кое-что небезынтересное почерпнула я для себя о различных духовных практиках: давно интересуюсь этой темой. В общем, книга очень понравилась».

Вероника Усольцева, «Лабиринт».

КСТАТИ

Лучшие продавцы книг получили премии от писателя

Александр Лапин уже не первый год проводит конкурс для работников торговой сети «Сегодня-Пресс-Воронеж» в Белгородской и Воронежской областях. Те из них, кто продал больше всего книг писателя, получают премии.

На этот раз среди 174 киосков и магазинов в двух регионах определились 27 лидеров. Именно в них за три месяца с момента выхода романа «Суперхан» было куплено наибольшее количество экземпляров.

Награждены будут все отличившиеся сотрудники. А победительницами стали Елена Образцова из Белгорода, которая показывает лучший результат второй год подряд, и Ольга Лазарева из Воронежа.