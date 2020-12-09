В Тульской области коронавирус подтвердился у 204 человек

В Тульской области коронавирус подтвердился у 203 человек Фото: Ангелина Коломыцева

По данным статистики за предыдущие сутки, в Тульской области было установлено 204 новых случая заболевания коронавирусом. Инфекция была подтверждена у жителей Тулы и области. Всего за время наблюдения коронавирусом в области заболели 18 084 человека.

Вместе с тем продолжается большая численность выздоровевших людей. Так после болезни за сутки из медучреждений было выписано 180 пациентов. Всего с недугом в области справились 15 940 человек.

Однако продолжается и значительная смертность от «ковида». Так за сутки поступили данные о 6 скончавшихся пациентах с подтвержденным коронавирусом. Всего с диагнозом на тот свет отошло 523 человека по области.