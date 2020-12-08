Ольга Слюсарева провела дистанционный прием граждан Фото: материалы пресс-служб

К мэру Тулы обратилась многодетная мама с вопросом устройства ребенка в детский сад. Ольга Анатольевна подробно проконсультировала женщину о порядке зачисления в дошкольные учреждения, о предоставлении необходимого пакета документов. А также ответила на все интересующие вопросы и пообещала оказать информационную поддержку.

В ходе приема поступило обращение от межрегиональной волонтерской организации «Клуб волонтеров», которые работают с сиротами и детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. В рамках программы «Спорт – детям» и в целях популяризации футбола общественная организация планирует провести III Всероссийский турнир по мини-футболу «Игра твоей мечты». Соревнования среди детей, находящихся на воспитании в детских домах и школах-интернатах Тулы и области, предлагается устроить с марта по май 2021 года. Организаторы выразили опасение, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, могут возникнуть трудности с участием ребят в турнире.

Поскольку вопрос находится в компетенции регионального министерства спорта, Ольга Слюсарева связалась с министром спорта Тульской области Андреем Журавлевым. Было принято решение обсудить эту тему и найти оптимальное решение с соблюдением всех требований и рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Жительница поселка Косая Гора поблагодарила Ольгу Слюсареву за организацию детского фотоконкурса «#ФотоТула2020», который проводился в рамках празднования Дня города. Все участники и призеры получили грамоты и подарки от Главы Тулы. Торжественная церемония награждения и праздничный концерт прошли в Городском концертном зале в октябре. Сын заявительницы также принимал участие в конкурсе, но не вошел в число победителей. Тулячка попросила сделать конкурс постоянным и провести его после снятия ограничений. Глава города пообещала, что проект будет продолжен, поскольку вызвал большой отклик у школьников и прошел с успехом.

– Прием населения – это важная часть работы депутата. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции он проходит в дистанционном формате, – отметила Ольга Слюсарева. – Такая форма взаимодействия с жителями также показала свою эффективность. Все поступающие обращения детально прорабатываются и решаются в кратчайшие сроки.