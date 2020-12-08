В тульских парках этой зимой будет сразу несколько катков!

Утро 8 декабря. Идет заливка катка на Большом круге. Фото: Игорь Копытов

Бодрое начало зимы позволило наконец-то тульским паркам приступить к заливке ледовых арен. В отличие от прошлого сезона, в нынешнем здесь уже организуется несколько ледовых площадок.

Каток в хоккейной коробке ЦПКиО Фото: Игорь КОПЫТОВ

Самой первой в минувшее воскресенье, 6 декабря, открылась хоккейная коробка возле базы проката в Центральном парке. В течение всей предыдущей недели велись предварительные работы по подготовке площадки и ее герметизации. Из-за недостатка пока выпавшего снега, лед здесь «наливной», то есть достаточно плотный, чтобы выдерживать даже небольшие оттепели. Впрочем, по прогнозам синоптиков, до нового года их и не предвидится.

Для того, чтобы развести спортсменов-хоккеистов и обычных отдыхающих, для катка в коробке разработали свое расписание — вечера отданы для всех желающих.

Лед обновляется каждый день. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Уже в понедельник приступили и к заливке основного катка на Большом кругу у «Зеленой планеты» в том же Белоусовском парке. При этом, если позволит погода, есть вероятность того, что к основной площади ледяного зеркала «прирежут» еще и разбегающиеся по разным сторонам лучи-дорожки. В текущем зимнем сезоне площадь ледового покрытия на большом кругу ЦПКиО составит более 7500 кв. м.

Также организуется каток и в Заречье — в Комсомольском парке. Скорее всего, в грядущие выходные, а может, даже и раньше, он уже примет первых своих посетителей. Немного отстает по темпам ввода в строй каток в Пролетарском парке. Но тому есть объективные причины — хоккейная коробка, в которой он заливается, расположена на возвышенности, и лед там намерзает медленнее.

Площадь катка на Большом круге составит более 7,5 тысяч кв. м. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Таким образом, пока Губернаторский каток на главной городской площади еще монтируется, и должен заработать только непосредственно перед новогодними праздниками, туляки уже смогут отдыхать на ледяных площадках в трех тульских парках.