В Тульской области заработали единые номера телефонов в региональных больницах Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тульской области в медучреждениях заработали единые номера телефонов для вызова врача на дом или для получения справки из поликлиники. Номера телефонов можно посмотреть на сайте регионального Минздрава.

Так, позвонив на один из них, абонент может выбрать любую. Функцию, соответствующую кнопке дополнительного набора.

1 — это горячая линия по вопросам COVID-19.

2 — вызов врача на дом. 3 — переадресация на линию предварительной записи к врачу.

4 — обращение по другим вопросам.

Отметим, что номера работают с 08:00 до 20:00 в будние дни.

Вызвать врача на дом можно в будни с 08:00 до 16:00, а в праздничные и выходные дни — с 9:00 до 14:00.

Также туляки могут по-прежнему записываться к врачу на сайде Доктор.71 или по телефонам:

33-83-77 — для Тулы

8(800) 450-33-03 — для области

Номера работают с 08:00 до 22:00 в будние дни, а в праздничные и выходные — с 08:00 до 18:00.