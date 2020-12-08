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Коронавирус Covid-19

Кому в первую очередь сделают вакцину от коронавируса в Тульской области?

Вакцинировать от коронавируса будут в пяти больницах региона
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Кому в первую очередь сделают вакцину от коронавируса в Тульской области?

Кому в первую очередь сделают вакцину от коронавируса в Тульской области?

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области будет начата вакцинация населения от COVID-19. Пять центров, в которых будут делать вакцинацию, расположились в четырех городах региона.

Двое из центров расположились в Туле на безе девятой и второй больниц, а также по одной в Новомосковске, Алексине и Ефремове.

Отметим, что в первую очередь прививку от «ковида» получат врачи, соцработники и педагоги. Также будет разработана карта вакцинации силовых структур.

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