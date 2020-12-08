Кому в первую очередь сделают вакцину от коронавируса в Тульской области?
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области будет начата вакцинация населения от COVID-19. Пять центров, в которых будут делать вакцинацию, расположились в четырех городах региона.
Двое из центров расположились в Туле на безе девятой и второй больниц, а также по одной в Новомосковске, Алексине и Ефремове.
Отметим, что в первую очередь прививку от «ковида» получат врачи, соцработники и педагоги. Также будет разработана карта вакцинации силовых структур.