Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 декабря 2020: коронавирусом заболели 204 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 декабря 2020 Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области было выявлено 204 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные поступили на 8 декабря 2020 года.

Вместе с тем, за прошедший день из медучреждений было выписано 180 пациентов. Им пришел отрицательный результат теста на «ковид».

Продолжаются и смертельные исходы с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшие сутки от болезни скончалось шесть человек.

Отметим, что за все время наблюдения в Тульской области:

18 084 человека заболели коронавирусом;

15 940 — выздоровели;

523 — умерли.