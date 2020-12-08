В Тульской области значительно превысился эпидпорог по ОРВИ и коронавирусу Фото: Алексей ФОКИН

За последнюю неделю в Тульской области было зарегистрировано 11 618 случаев заболевания ОРВИ. Таким образом эпидпорог в регионе превысился на 38,5% . На прошлой неделе было на 18,5% меньше заболевших.

Отметим, что среди юных туляков эпидпорог по заболеваемости все же не превышен. Отметим, что по последним данным в регионе выявлено 860 случаев внебольничной пневмонии.

Вместе с этим, выросла и заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю она увеличилась на 12,5%. Из общего числа заболевших 42% зарегистрированы в Туле. Методом ПЦР проведено уже 527 000 исследований.