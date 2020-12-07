В Туле наградили финалисток фотоконкурса «Мисс Росгвардия - 2020» Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

7 декабря в Управлении Росгвардии по Тульской области состоялось награждение финалисток конкурса “Мисс Росгвардия - 2020”. Фотоконкурс проходил на площадке сайта tula.kp.ru, организаторами стали газета “Комсомольская правда - Тула” и Управление Росгвардии по Тульской области.

Голосование за девушек в погонах проходило в течение месяца - с 28 октября по 28 ноября. В нем приняли участие 18 прекрасных сотрудниц Управления Росгвардии по региону. Девушки в режиме онлайн боролись за победные места. За участниц проголосовали свыше 50 000 человек.

Победительница конкурса Кристина Подколзина Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

1 место заняла Кристина Подколзина, младший сержант, делопроизводитель службы артиллерийского вооружения Управления Росгвардии по Тульской области. За Кристину отдали голоса 10 172 человека.

- Я горжусь тем, что мне посчастливилось представить Управление Росгвардии по Тульской области в этом конкурсе. И конечно же, я очень рада тому, что заняла первое место, - говорит Кристина Подколзина.

- Впечатления от конкурса - только позитивные. Конечно же, и переживаний было много, но закончилось все даже очень хорошо. Спасибо за такие интересные мероприятия. Было очень интересно поучаствовать!

Безусловно порадовали подарки. Не ожидала, что они будут такими ценными и приятными. Признаться, я вообще не думала о подарках, ведь главным для меня был сам процесс участия. За меня голосовало действительно очень много людей. В основном это друзья, друзья-военнослужащие, сотрудники, коллеги, знакомые и родные люди. И все очень волновались за то, чтобы я смогла завоевать победное место, и это произошло. Если же в следующем году снова будет проводиться этот конкурс, то я конечно попробую побороться за победу еще раз!, - поделилась с редакцией победительница конкурса.

2 место заняла Оксана Кравченко, майор полиции, старший инспектор отдела материально - технического и хозяйственного обеспечения ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области». Она набрала 9 072 голоса.

На третьем почетном месте оказалась Наталья Кудрявцева, прапорщик полиции, старший полицейский. На ее счету в конкурсе 2 857 голосов.

На третьем почетном месте оказалась Наталья Кудрявцева Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Я очень рада, что такие конкурсы проводятся среди женщин в форме нашего региона, - говорит Наталья. - Я представляла вневедомственную охрану Росгвардии по Тульской области. За меня голосовали все мои коллеги, многие сотрудники вневедомственной охраны, а также много голосов отдали мои друзья и родственники. Особенно сильно меня поддерживал мой сын, который также приобщил к голосованию своих товарищей. Конечно же хотелось выйти в тройку лидеров. И у меня это получилось.

Признаюсь, что не ожидала, что подарки будут настолько шикарные! Очень приятно их получить. У нас очень много красивых и талантливых женщин в Росгвардии и вневедомственной охране. Если же меня снова пригласят поучаствовать в таком конкурсе в следующем году, то с удовольствием приму приглашение и снова поборюсь за победу, - рассказала о своих впечатлениях Наталья.

Отметим, что фаталистки и победительницы конкурса были действительно очень удивлены и обрадованы подарками.

Девушки получили ценные подарки от спонсоров конкурса Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Генеральным спонсором конкурса стал ювелирный магазин «ЭПЛ. Якутские бриллианты», который специализируется на собственное алмазогранильное и ювелирное производство. С 1994 года шедевры от этого бренда задают тон моде и становятся частью сокровенных историй для людей во всем мире, а за 26 лет становятся одним из лидеров российского ювелирного рынка. Компания осуществляет полный производственный цикл: от огранки алмазов любой сложности, до выпуска и оптово-розничной реализации на территории России и за рубежом. Каждая из участниц получила запоминающиеся подарки от «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Также три финалистки получили большие красочные 2000 граммовые пряники в виде матрешки от спонсора конкурса ООО "КФ "Тульский пряник" (Пекарни Поляковой). Производитель славится созданием сувенирных пряников по традиционным тульским рецептам. Так главным компонентом каждого пряника служит мед, и в каждом его виде и многообразии и заключается секрет вкусовых особенностей пряников, их цвета и аромата. Также, для производства пряников ООО "КФ "Тульский пряник" используется различное сочетание пряностей, мука из тульского зерна, сладкая начинка из ягод последнего урожая и нежное коровье масло из чистых сливок.

Еще одним приятным и сладким подарком стали угощения от ООО "Белёвская кондитерская компания" - российская компания специализирующаяся на производстве натуральных сладостей: белёвской пастилы, яблочных сухариков, смоквы, мармелада и зефира. Каждая из девушек получила в подарок от ООО "Белёвская кондитерская компания" два вида пастилы, белёвский зефир и смокву.