Ровно 44 года назад Тула стала городом-героем Фото: Алексей ФОКИН

Ровно 44 года назад, 7 декабря 1976 года Туле присвоили звание города-героя. Таким образом были отмечены мужество и героизм, проявленные защитниками города, одного из немногих в тяжелый 1941 год, не взятых фашистами.

Осенью первого года Великой Отечественной войны немецкие войска серьезно продвинулись вглубь России и почти подошли к Москве. Захватив Орел, 2-я танковая группа вермахта под командованием генерала Гудериана подошла к Туле. В то время в оружейной столице находился только полк НКВД, охранявший оборонные заводы, 732 зенитно-артиллерийский полк и истребительные батальоны из рабочих и служащих.

За Тулу сразу же развернулись жестокие и кровопролитные бои. Вокруг города были вырыты окопы и противотанковые рвы, установлены надолбы и ежи, баррикады и опорные пункты. Сопротивляться пришлось серьезному противнику: на взятие Тулы Гудериан бросил самые лучшие войска: три танковых дивизии, одну моторизованную и полк «Великая Германия». Однако взять город фашистам не удалось: мужественные солдаты рабочей гвардии, чекисты и зенитчики смогли отстоять родную землю.

Оборонялась Тула почти полтора месяца — с 20 октября по 5 декабря 1941 года. За мужество, проявленное в боях и обороне, звание «Герой Советского Союза» получили почти 250 туляков. А в декабре 1976 г Тула получила звание города-героя с присвоением ей медали «Золотая Звезда».