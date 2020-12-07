В Туле на Одоевском шоссе "Лада" подрезала "Газель" и неудачно вошла в поворот Фото: соцсети

Сегодня, 7 декабря, в Туле на Одовеском шоссе произошел интересный случай поворота-разворота.

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Так, на повороте на Петровский квартал, автомобиль «Лада» решил проскочить первым и жестко подрезал «Газель» на светофоре. Однако, идеально войти в поворот и поехать дальше у водителя так и не получилось. После резкого поворота легковушку развернуло перпендикулярно дороге, что преградило движение остальному транспорту.

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Видео с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы. Произошло это 8:45 по мск.