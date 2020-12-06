Президент исполнит желание 10-летнего мальчика из Тульской области

Фото: Московский зоопарк
Президенту России Владимиру Путину на встрече с волонтерами зачитали желание 10-летнего Саши Калязникова из Тульской области. Мальчик загадал встретиться и обнять панду.
«Надо у панды спросить, а она хочет, чтобы ее обнимали?» – ответил Президент с улыбкой.
Также Владимир Путин ответил, что нужно подумать как осуществить желание Саши, посоветоваться с защитниками животных. Однако Президент пообещал, что предпримет максимальные усилия для того, чтобы осуществить желание мальчика.