Президент исполнит желание 10-летнего мальчика из Тульской области

Фото: Московский зоопарк

Президенту России Владимиру Путину на встрече с волонтерами зачитали желание 10-летнего Саши Калязникова из Тульской области. Мальчик загадал встретиться и обнять панду.

«Надо у панды спросить, а она хочет, чтобы ее обнимали?» – ответил Президент с улыбкой.

Также Владимир Путин ответил, что нужно подумать как осуществить желание Саши, посоветоваться с защитниками животных. Однако Президент пообещал, что предпримет максимальные усилия для того, чтобы осуществить желание мальчика.