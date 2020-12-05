В Тульской области убит главный редактор газеты «Знамя. Узловский район» Сергей Ванеев

В Узловой убит главный редактор газеты «Знамя». Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 декабря, в Тульской области погиб главный редактор газеты «Знамя. Узловский район» Сергей Ванеев. Он возглавлял районное издание более 25-и лет.

Трагедия произошла в Узловой около 14 часов в одном из домов на ул. 7 Съезд Советов. В ходе бытового конфликта Сергей Ванеев получил несколько ножевых ранений в область грудной клетки.

По информации СМИ, после происшествия убийца сам вызвал полицию. С ним сейчас работают следователи. Также установлено, что 27-летний подозреваемый совершил преступление, находясь в алкогольном опьянении.

Уточняется, что убийство никак не связано с профессиональной деятельностью Сергея Ванеева.

В СУ СК по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.