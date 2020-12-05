Сбер поздравляет всех волонтеров страны с праздником

Сотрудники Тульского отделения – участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости», «Добрые крышечки», «Подари книгу с любовью», донорских акций

В Сбере четыре года подряд проводится конкурс социальных проектов. За это время его награды получили более 40 лауреатов. Так банк выявляет лучшие волонтерские проекты среди сотрудников и рассказывает о них коллегам.

Начинающих и опытных волонтеров объединяет платформа «Волонтёры Сбербанка». На ней можно обмениваться информацией, запустить свой проект или подключиться к уже существующим. Сейчас на платформе зарегистрировано более 6 тыс. человек. Только в этом году к ней присоединилось более 2 тыс. участников.

В Тульском отделении Сбербанка в 2020 году было реализовано большое количество волонтерских проектов

Особая гордость Сбера — совместная с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» программа развития финансовой грамотности у воспитанников детских домов и интернатов. Поскольку такие дети не пользуются деньгами и почти не имеют личных вещей, им очень сложно освоиться во взрослом мире после выхода из детдома, они часто становятся жертвами мошенников. Волонтеры учат ребят разумно обращаться с деньгами и планировать личный бюджет. После прохождения обучающих занятий в рамках нашей программы, по результатам диагностики финансовое поведение (в разрезе навыков) улучшилось на 30%

В Тульском отделении Сбербанка в 2020 году было реализовано большое количество волонтерских проектов.

26 мая состоялась передача компьютерной техники на общую сумму порядка 1,3 млн рублей в ординаторскую инфекционного госпиталя, расположенного в манеже стадиона «Арсенал»

26 мая состоялась передача компьютерной техники на общую сумму порядка 1,3 млн рублей в ординаторскую инфекционного госпиталя, расположенного в манеже стадиона «Арсенал». Средства на приобретение техники были собраны сотрудниками Тульского отделения Сбербанка и сотрудниками бизнес-подразделений Сбербанка (ул. Коминтерна, 31). В акции приняли участие 1537 сотрудников; средства были собраны в течение двух недель.

В Тульском отделении Сбербанка в 2020 году было реализовано большое количество волонтерских проектов

Сотрудники Тульского отделения – участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости», «Добрые крышечки», «Подари книгу с любовью» (передача книг в детские библиотеки Тулы), донорских акций.

Волонтеры Тульского отделения приняли участие во Всероссийской акции «Вода России», в рамках которой проходила уборка в Кондуках

Также волонтеры Тульского отделения приняли участие во Всероссийской акции «Вода России», в рамках которой проходила уборка в Кондуках.

11 октября 2020 года в музее-усадьбе Льва Толстого состоялась посадка яблоневых деревьев. На территории Старого сада появилось 300 молодых саженцев яблонь девяти сортов. Саженцы яблонь были приобретены на средства сотрудников Тульского отделения ПАО Сбербанк.

11 октября 2020 года в музее-усадьбе Льва Толстого состоялась посадка яблоневых деревьев

Для детей волонтеры Тульского отделения регулярно проводят открытые уроки, посвященные финансовой и цифровой грамотности, мастер-классы для детей из малообеспеченных семей, игротеки и т.д. Ко Дню Победы силами волонтеров было организовано поздравление ветеранов.

Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- Волонтеры Тульского отделения Сбербанка решают различные задачи. Организуют развивающие и профориентационные занятия для детей-сирот и детей с особыми потребностями, помогают людям с инвалидностью и людям в трудной жизненной ситуации, ветеранам и труженикам тыла, сохраняют окружающую среду.

Близкие каждому волонтеру ценности — эмпатия, помощь другим, командность, социальная ответственность — формируют ДНК Сбера и нашу корпоративную культуру. Они дают нашим сотрудникам энергию и вдохновляют их на добрые дела, которые меняют к лучшему не только Сбер, но и мир вокруг.

Для детей волонтеры Тульского отделения регулярно проводят открытые уроки, посвященные финансовой и цифровой грамотности, мастер-классы для детей из малообеспеченных семей, игротеки и т.д.

Сбер желает успехов всем волонтерам России. В банке уверены: чем больше людей вовлечено в волонтерское движение — тем больше шансов на позитивные изменения во всех сферах жизни.