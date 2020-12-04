Ничего сверхъестественного: загадочный монолит на территории Кондуков в Тульской области оказался разработкой научного центра Фото: соцсети

3 декабря на территории тульских Кондуков появился таинственный монолит. Он является одним из трех загадочных монолитов, которые были обнаружены в Калифорнии, в Юте и в Румынии. Причем первый, находящийся ранее в США, из-за действий вандалов был снесен.

Загадочные монолиты появились в двух шататах США и румынии Фото: соцсети

Загадочные монолиты появились в двух шататах США и румынии Фото: соцсети

Новость о таинственных монолитах облетела весь мир и добралась до Тульской области.

Однако, как стало известно, ничего сверхъестественного в этом явлении не оказалось. Данный объект является одной из инновационных разработок научного центра «ТулаТех». Таким способом ученые решили себя немножко прорекламировать. Так, туляки создали несерьезный ролик, который выложили на YouTube. В нем говорится о том, что монолит из Юты каким-то чудесным образом перенесся в Кондуки.

Туляки обыграли новость о монолите для собственной рекламы Фото: соцсети

Как пошутили авторы ролика, что эксперименты с квантовыми скачками непредсказуемы, и из-за ошибки лаборанта объект был некорректно отправлен сначала в США, потом в Румынию.

Поэтому, явление монолита в Тульской области не оказался фейком, но и не происками инопланетного разума. Сама же призма является инструментом для научных исследований в стране.

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Сейчас монолит возвращен обратно в центр, а территория Кондуков обрела прежний природный вид без мистических объектов.