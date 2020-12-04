В Туле подготовят около 100 мероприятий к 80-летию обороны Тулы Фото: Алексей ФОКИН

К юбилейно дате в Туле готовят 98 мероприятий. Так туляков порадуют культурно-массовые события, фестивали, издательская и образовательная деятельность. Также, к дню празднования будут отремонтированы все мемориальные места, организуют выставки и экспозиции. Отметим, что 38 культурных мероприятий будут иметь еще и федеральный уровень.

Так на федеральном уровне состоится выступление Тульской областной филармонии, которая сыграет в местах боевых действий. Там же пройдет и киномарофон.

К 80-летию обороны города выпустят сборники «Солдатские письма. Читаем вместе», «Герой газетной полосы», завершится и создание «Бронепоезда 16».

Откроется в городе музей героической обороны Тулы, на данный момент уже подходит к финалу его проектирование. Расположится новый музей в парке «Патриот». В музее покажут Московский вокзал в период декабря 1941 года. Именно тогда многие люди и заводы отправлялись в эвакуацию. Также туляки познакомятся с жизнью областной столицы тех времен в течение 45 дней.