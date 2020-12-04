В Тульской области в школах создадут комитеты по питанию Фото: Алексей ФОКИН

Глава регионального Министерства образования ответила на вопросы жителей области. Основной темой обсуждения стала организация школьного питания в учебных заведениях. Так туляки поинтересовались, почему младшим кассам подают холодную еду, а на завтрак рыбные котлеты и печень.

Министр сообщила, что все моменты по школьному питанию и его качеством должны обсуждаться вместе с родителями в образовательном учреждении. Так, по приказу министра в школах буду организованы советы по питанию, куда будут входить представители администрации учреждения и родители учащихся.

В составе каждый родитель сможет получать всю необходимую информацию о тех организациях, которые поставляют в школу продукты, а также о способах приготовления еды.

Помимо этого родители еще смогут вносить свои предложения в меню. Оно после общего обсуждения будет направлено на согласование в Роспотребнадзор и другие контролирующие органы.