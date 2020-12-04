В Тульской области число умерших с подтвержденным коронавирусом превысило 500 человек Фото: Алексей ФОКИН

Статистика этого дня дала данные о новых летальных исходах с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшие сутки стало известно о пяти умерших пациентах с лабораторно подтвержденным COVID-19. Вместе с новыми случаями, число умерших от «ковида» в регионе перевалило за пять сотен и достигло показателя 502 человека.

Отметим, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 180 человек, а выписали из медучрежедний 164 человека.

В общем количестве, число заболевших достигло 17 300 случаев, а выздоровевших — 15 236.