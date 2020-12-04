Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 декабря 2020: заболевших снова больше Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

4 декабря статистика опубликовала новые данные по коронавирусному состоянию в Тульской области. Так, за минувшие сутки инфекция была подтверждена у 180 человек. В числе заболевших оказались жители Тулы и других региональных районов. В общем количестве с марта месяца в области было подтверждено 17 300 случаев заражения.

Вместе с тем, продолжают в больших количествах о коронавируса и выздоравливать. Так за прошедшие сутки из медучреждений выписали 164 пациента. Все они получили отрицательные результаты теста на «ковид». Суммарно в Тульской области с болезнью получилось справиться у 15 236 человек.

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 декабря 2020: заболевших снова больше

Отметим, что поступили данные и о скончавшихся пациентах с подтвержденным коронавирусом. Так, за суки стало известно о пяти умерших. Всего за время наблюдения в регионе от «короны» скончались 502 человека.