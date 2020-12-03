В Тульской области при заболевании одного ученика коронавирусом, на дистанционное обучение уйдет весь класс Фото: Алексей ФОКИН

В последние дни рост заболевших коронавирусом жителей региона продолжает идти на повышение. Однако многие учреждения, в том числе и образовательные остаются работать в штатном режиме. Ранее сообщалось, что теперь руководители школ, вузов, сузов и других образовательных учреждений будут самостоятельно принимать решения о переходе на «дистант», согласовав предварительно свой выбор с Роспотребнадзором и региональным Министерством образования.

Однако на данный момент внесены новые корректировки в «правила поведения» образовательных систем Тульской области. Теперь, если 20% обучающихся заболели ОРВИ, то класс тут же будет переводиться на дистанционный формат обучения. А если же по всей школе заболели 30% учеников — то все учреждение будет переведено на «удаленку».

Отметим, что теперь, если даже один ученик заболеет коронавирусом, то весь класс отправится на дистанционное обучение. При этом, если «ковидом» заболеет педагог, то на удаленный режим пойдут все контактные коллеги. В том случае, если контактные и заболевшие педагоги уходят в таком количестве, что очное обучение становится нереальным, то обучающиеся этих классов тоже переводятся на дистанционку.