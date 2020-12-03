Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле. Фото: материалы пресс-служб

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев почтили память тех, кто так и остался лежать в безымянных могилах, и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле.

Участие в возложении цветов на Братском захоронении на Всехсвятском кладбище и у памятного знака 85-мм зенитному орудию возле корпуса №2 ТулГУ приняла заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. Фото: материалы пресс-служб

В Советском территориальном округе состоялось возложение цветов на Братском захоронении на Всехсвятском кладбище и у памятного знака 85-мм зенитному орудию возле корпуса №2 ТулГУ. Участие в нем приняли заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и представители главного управления по Советскому ТО.

В пос. Плеханово митинг прошел у памятника погибшим воинам. В нем участвовали заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, депутат Тульской городской Думы Ольга Зайцева, жители поселка.

Заместитель председателя Тульской городской Думы городской Думы Алексей Ионов. Фото: материалы пресс-служб

В пос. Менделеевском возложение венков и цветов состоялось у мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков». Участие в акции принял заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы городской Думы Евгений Смолянинов. Фото: материалы пресс-служб

Александр Швыков и Инна Шевелева приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу у Вечного огня, расположенному в поселке Косая Гора. На торжественном мероприятии также присутствовали начальник и сотрудники главного управления по Привокзальному территориальному округу, жители поселка Косая Гора.

Депутаты Тульской городской Думы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного солдата» Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском территориальном округе в памятных мероприятиях приняли участие депутаты Тульской городской Думы Александр Маринков, Олег Погорелов, Владимир Суслин, Ольга Федеева, заместитель начальника главного управления по Пролетарскому ТО по социальной политике Виктор Панов, жители Тулы. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив к памятнику венки и цветы.

Депутаты Тульской городской Думы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного солдата» Фото: материалы пресс-служб

В памятных мероприятиях в Заречье приняли участие депутаты Тульской городской Думы Сергей Кожевников и Ирина Симонова. Они возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Защитникам неба Отечества», почтили минутой молчания всех погибших.

Депутаты Тульской городской Думы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного солдата» Фото: материалы пресс-служб

Депутаты Тульской городской Думы Надежда Козьякова и Владимир Тимаков приняли участие в акции на территории ЦО № 45. Совместно с представителем главного управления по Пролетарскому ТО и сотрудниками школы депутаты возложили цветы к монументу «Юность – Родине», на плитах которого высечены фамилии учеников, которые ушли на фронт и не вернулись.

Прошел митинг, приуроченный ко Дню Неизвестного солдата, и в Кремлевском сквере у Вечного огня. В нем приняли участие депутат Тульской городской Думы Дарья Герасимова, ветераны, сотрудники Росгвардии, главного управления по Центральному ТО.

Депутаты Тульской городской Думы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного солдата» Фото: материалы пресс-служб

Память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, депутаты почтили минутой молчания. К монументам и вечным огням возложили венки и цветы.