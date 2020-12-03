Тульский "Арсенал" заплатит 35 тысяч рублей за поведение болельщиков Фото: Алексей ФОКИН

В минувшие выходные в Туле прошла футбольная встреча двух клубов: тульского «Арсенала» и питерского «Зенита». Напомним, что матч закончился ничьей.

При этом, также в ничью сыграли два клуба и в плане нарушений. Так, что «Арсенал», что «Зенит» получили от контрольно-дисциплинарного комитета РФС штрафы аз поведение своих болельщиков. Причиной тому стало нарушение зрителями санитарного режима, а именно коронавирусных требований.

Из-за этого «Арсенал» выплатит штраф в размере 35 000 рублей штрафа, а «Зенит» — 50 тысяч.