Неловкая история одного "Лексуса": иномарка повисла на бетонной сфере в Туле Фото: соцсети

Сегодня в местных пабликах появилась необычная видеозапись сделанная очевидцем возле Московского ж\д вокзала в Туле. Так, было запечатлена неловкая ситуация одного «Лексуса». Машина буквально повисла «пузом» на бетонной дорожной сфере.

Предполагается, что водитель просто не заметил ограждение, поэтому наехал на него, либо же понадеялся на высокую «посадку» своего авто. Так, попав в дорожный конфуз автомобиль пытался слезть со сферы. Однако долгое время «Лексус» лишь буксовал по воздуху.