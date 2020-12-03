Тульские единороссы окажут помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 3 декабря секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев провел дистанционный прием жителей на площадке региональной партийной приемной. В Международный день инвалидов прием посвящен вопросам поддержки людей с ограниченными физическими возможностями. Вектор работы с этой категорией граждан в регионе определяет федеральный партийный проект «Единая страна – доступная среда».

Видеовстреча лидера тульских единороссов с жителями Тулы и четырех районов области прошла в третий день традиционной декабрьской Декады приемов.

– За этот период в сети приемных «Единой России» проведено уже 43 приема, на которых к представителям партии обратилось 119 человек. Более 40 процентов обращений решено положительно, остальные взяты на проработку для дальнейшего решения, – рассказал Николай Воробьев. – Практика тематических приемов позволяет уделить внимание проблемам, возникающим у определенной категории граждан – например, пенсионеров, родителей дошкольников, получателей социальных льгот. Сегодня свои обращения нам в приемную адресуют люди, имеющие ограничения в связи с серьезными заболеваниями, или воспитывающие особых детей. Они не должны оставаться наедине с трудностями, проблемами, болью. Мы всегда стараемся помочь таким семьям, много лет оказываем содействие общественным объединениям родителей детей-инвалидов, поддерживаем в самых разных вопросах.

Практическое подтверждение этих слов – результаты сегодняшнего приема. Помощь единороссов, например, позволит 30 юным подопечным благотворительного фонда «Добродетель-Тула» стать участниками интерактивной программы «Мастерская Деда Мороза», которую традиционно организует Музей оружия.

Кроме этого, в ближайшее время будет приобретен ноутбук для 16-летней жительницы Суворова, инвалида детства, которая в настоящее время находится на длительном стационарном лечении и нуждается в компьютерной технике для учебы и общения.

Также по просьбе мамы семилетнего инвалида-колясочника из села Новое Покровской Чернского района представители регионального отделения партии предоставят семье новый телевизор и компьютерное кресло.

По обращению жительницы города Белева, которая одна воспитывает троих детей с особенностями развития, будет оказано содействие в косметическом ремонте двухкомнатной квартиры.

Региональное отделение «Единой России» также выполнит просьбу руководителя общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутического спектра «Маленькая страна - Мы есть!» Елены Минаевой. Для дезинфекции помещений объединения на улице Болдина будет приобретен напольный рециркулятор «Дезар». Откликнулись единороссы и на обращение директора дома детского творчества поселка Арсеньево Татьяны Лариной. В учреждении занимаются несколько детей-инвалидов, педагоги стараются сделать все возможное, чтобы ребята могли проявить себя в различных конкурсах, участвовать в выставках, и, конечно, в предстоящих праздничных мероприятиях. Для проведения онлайн-утренников для всех воспитанников центра необходимо видеопоздравление, но, чтобы его снять, нужны новые костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Кроме этого, детскому центру для создания методических материалов по работе с особыми детьми требуется современный цветной принтер.

Николай Воробьев заверил, что эти предновогодние желания обязательно будут исполнены и пригласил юных подопечных дома творчества стать участниками конкурса «Давайте вЕРить в чудеса!», инициированного региональным отделением «Единой России». Кроме этого, Николай Юрьевич сообщил, что для особых детей партийная организация приготовила сладкие подарки.