Введение во храм Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в праздник

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Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных праздников церковного календаря. Ежегодно православные христиане отмечают его 4 декабря, во время Рождественского поста. В этот день допускаются некоторые послабления.

История праздника и его значение

По преданию, родители Девы Марии долго молились, чтобы Господь дал им ребенка. Мать Марии, Анна тогда дала Богу обет: если родится дитя, его посвятят на служение Богу. И Бог услышал просьбу женщины.

В три года Марию привели в храм. Как повествует легенда, девочку одели в лучшие одежды и с пением священных песен в окружении родственников привели в Иерусалимский храм. В то время чтобы зайти в храм, нужно было подняться по большой лестнице в 15 ступеней. Маленькую Марию поставили на первую из них, и дальше она взошла сама, без помощи взрослых. Первосвященник повел девочку в самое Святое святых, куда не допускался никто, а все, присутствовавшие в храме люди, удивились этому.

Родители исполнили свое обещание Богу и оставили Марию при храме. Там она и воспитывалась до 12 лет.

Об этих годах жизни Девы Марии не известно практически ничего. В церковном предании сохранились только сведения о том, что девочка воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

Празднество Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм установлено церковью с давних времен. Сейчас он понимается как предвозвестие благоволения Бога к людям и обещания пришествия Спасителя.

Что нужно сделать в праздник Введения во Храм

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Традиционно в этот день все православные христиане идут в церковь и в торжественном богослужении возносят молитвы Божьей Матери. Можно остаться и дома и помолиться перед иконой утром, днем и вечером. Считается, что в этот день можно попросить Богородицу о помощи, и она обязательно поможет всем нуждающимся.

Также 4 декабря родители приводят детей на первую исповедь и знакомят их с церковными правилами. Принято считать, что уже с семи лет ребенок должен быть введен в храм под сень благодати Божией.

Какие запреты существуют в праздник Введения во Храм

В праздник нельзя заниматься тяжелой работой и домашними делами, если только в них нет острой необходимости. Этот день надо провести в молитвах и размышлениях, очищая свой разум и душу от скверны и нечистых помыслов.

Запрещается также и сквернословить и думать о дурном, ссориться. Также в праздничный день с древних времен не отказывают ближним в посильной помощи.

Так как уже неделю продолжается Рождественский пост, пища предполагается скромная, без мяса и продуктов животного происхождения. Однако в честь праздника 4 декабря допускается приготовить блюда из рыбы.

Народные традиции в этот день

Фото: kvestvmuzee.ru

В день Введения Богородицы в храм обычно открывались ярмарки: на них можно было купить разные товары, попробовать угощения и повеселиться. Принято было также обновлять гардероб или что-нибудь продать.

Также начинались санные катания и чествования братьев Морозов. По поверью печи усиленно топили, чтобы зимой в доме всегда было тепло. Также в печь добавляли разные целебные травы — считалось, что это поможет не заболеть зимой.

Накануне праздника девушки гадали на суженых, проводя разные ритуалы, чтобы увидеть во сне самого нареченного или место, где девушка будет жить после свадьбы. Также освящали воду, которую давали выпить понравившемуся парню. Считалось, что таким образом сама Богордица освящает жениха и невесту.

Также по народному поверью на Введение по домам ходит Ведуница. Она может принимать облик зверей и даже людей, награждать хозяек за их труд и наказывать нерадивых, поэтому хозяйки старались задобрить ее чистотой в доме и вкусными угощениями.

Приметы в день праздника

Нельзя копать землю, так как она набирается сил перед новым урожаем. Если этот запрет нарушить, то с урожаем будут проблемы.

Если снег, выпавший в день праздника, ложился и больше не таял, считалось, что будущий год будет урожайным.

В этот день лед на реке уже становился крепким и можно было смело заниматься рыбалкой

Также в праздник нельзя давать деньги в долг — это грозит финансовыми проблемами в будущем.