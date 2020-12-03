4 декабря в Туле на улице Жуковского запретят движение и отключат электричество Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 4 декабря, в Туле на улице Жуковского ограничат автомобильное движение. Это будет связано с опиловкой деревьев.

Так с 9:00 и до 16:00 по мск на участке от ул. Гоголевская до ул. Пушкинская будет ограничено движение транспорта. А также, в частном секторе планируют отключить еще и электричество.

Советуем водителям заранее выбрать пути маршрута, а местным жителям подготовится к отключению тока.