Руководители Тулы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного солдата. Фото: материалы пресс-служб

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев почтили память тех, кто так и остался лежать в безымянных могилах и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле.

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле. Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что по разным подсчетам на фронтах Великой Отечественной войны сражались 470 тысяч жителей Тульской области. Из них более 180 тысяч погибших, а каждый второй считается пропавшим без вести. Всего на территории бывшего Советского Союза такими числятся 4,5 миллиона человек.