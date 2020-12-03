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История современности

Руководители Тулы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня, 3 декабря, в областной столице проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного солдата
Источник:kp.ru
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Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного солдата.

Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного солдата.

Фото: материалы пресс-служб

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев почтили память тех, кто так и остался лежать в безымянных могилах и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле.

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле.

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле.

Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что по разным подсчетам на фронтах Великой Отечественной войны сражались 470 тысяч жителей Тульской области. Из них более 180 тысяч погибших, а каждый второй считается пропавшим без вести. Всего на территории бывшего Советского Союза такими числятся 4,5 миллиона человек.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 470 тысяч жителей Тульской области.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 470 тысяч жителей Тульской области.

Фото: материалы пресс-служб

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