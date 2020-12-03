Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 декабря 2020: в регионе каждый день растет число заболевших Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Тульской области за последние сутки регионе положительные тесты на COVID-19 получили еще 175 человек. Общее число заболевших с начала марта превышает 17 000 человек, число заболевших за сутки увеличивается с начала текущей недели.

Тем не менее, сообщается о 176 жителях региона, вылечившихся от COVID-19. Всего за время пандемии болезнь смогли победить более 15 000 человек.

К сожалению, 6 пациентов из разных городов и районов области за последние сутки умерли от осложнений или других последствий заболевания. В Тульской области с марта 2020 года их насчитывается 497 жителей различного возраста.