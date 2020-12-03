Тульский сельхозколледж - бренд образования

Мэр города Ольга Слюсарева вручила премию "Тульский бренд" заместителю директора колледжа Наталии Чмых Фото: материалы пресс-служб

Студенты колледжа обучаются по 17 специальностям и 9 профессиям сельскохозяйственного профиля, в том числе по специальностям и профессиям, необходимым для развития сельских территорий и их инфраструктуры. В колледже также реализуется дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение по 7 рабочим профессиям. В этом году колледж реализует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, обучение проходит по программам союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по трем компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка». Занятия проходят как в очном, так и в онлайн формате. Слушатели приобретают новые профессиональные навыки, сдают демонстрационный экзамен, и в результате получают больше возможностей для трудоустройства.

Качество образования

С 1 сентября 2020 года в колледже открыты две новые профессии «Овощевод защищенного грунта», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».

Директор колледжа Олег Глотов Фото: материалы пресс-служб

- Материально-техническая база колледжа одна из лучших в регионе и даже в такой сложной эпидемиологической обстановке колледж продолжает ее развитие. - говорит директор колледжа Олег Глотов. Так в июле этого года колледж удостоин права получения гранта в размере 32 миллиона рублей на создание учебных мастерских по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», которые будут оснащены самым современным оборудованием. Будет приобретено: лабораторное оборудование; средства: обучения, вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования; мебель. Будут закуплены: трактор (стоимостью порядка 12 миллионов рублей) с возможностью подключения CAN-шины (отвечающий требованиям по оснащению рабочей площадки для чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и требованиям по проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia; сканер (с дорогостоящим программным обеспечением) для поиска неисправностей в данном тракторе. Будет построен ангар для хранения сельскохозяйственной техники и проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Все это позволит повысить качество подготовки специалистов для сельского хозяйства.

Поддержка профессионалов

Создание современной материально-технической базы в колледже, поддержка социальных партнеров – сельскохозяйственных предприятий Тульской области, позволили осуществить моделирование реальных производственных условий для демонстрации студентами профессиональных умений и навыков при сдаче демонстрационного экзамена, а также для подготовки и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В 2020 году студенты колледжа сдадут демонстрационный экзамен по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Веб-дизайн» на собственных площадках, материально-техническое оснащение которых полностью соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». В октябре этого года студенты колледжа стали победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и получили золотые медали по двум компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ландшафтный дизайн».

Большую помощь в оснащении площадок техникой и привлечении независимых экспертов во время проведения демонстрационного экзамена и регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области оказали сельскохозяйственные предприятия: АО «Заря», ИП Глава КФХ Аветисян М.Ж., ООО ПХ «Лазаревское», Тульский филиал ООО «ЭкоНива-Техника, компания «Атлант» - официальный дилер CLAAS на территории Тульской области.

Наставничество в деле

Колледж является участником проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее». В рамках этого проекта в октябре - ноябре месяцах этого года на базе колледжа состоялись профессиональные пробы продвинутого уровня по четырем компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ландшафтный дизайн», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка». Всего в профессиональных пробах, проводимых на базе колледжа, приняли участие 103 школьника.