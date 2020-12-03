Официальный дилер Ростсельмаш ТЦ «Агрит» - «Тульский бренд» для аграриев региона Фото: материалы пресс-служб

По предварительным итогам, намолочено более 2,5 млн тонн. И это совокупность удачно сложившихся обстоятельств: погоды, профессионализма и, конечно же, техники.

Министр сельского хозяйства Алексей Степин Фото: материалы пресс-служб

- В этому году посевная площадь в Тульской области превысила 927 тысяч гектар — это лучший результат с 2000 года. - говорит министр сельского хозяйства Алексей Степин. - Сегодня Тульская область занимает 1-е место в ЦФО и 3-е - в стране по сбору рапса. АПК Тульской области стабильно работал в течение года, несмотря на сложную ситуацию в регионе: предприятия не прекращали деятельность, сохранили работников и добились достойных результатов в 2020 году.

Гордость за надежность и инновации

Конечно, без надежной и мощной агротехники таких показателей не достичь. Ростсельмаш предлагает сельхозпроизводителям инновационные машины, которые способны перевернуть представления о возделывании земель и уборке урожая. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники: зерно- и кормоуборочные комбайны, трактора, опрыскиватели и др.

Директор ТЦ «Агрит», официального дилера Ростсельмаша, Вера Попова. Фото: материалы пресс-служб

- Богатый ассортимент, интересные новинки - сегодня мы готовы все это предложить нашим аграриям. - рассказывает директор ТЦ «Агрит», официального дилера Ростсельмаша, Вера Попова. – В центре нашего внимания любой нюанс, начиная с оформления офиса и заканчивая работой в поле. Мы должны грамотно представлять технику, обслуживать ее и предлагать потребителю. После общения с нашим специалистом у потребителя не должно остаться вопросов. Нашу технику выбирают те, кому важен финансовый результат, кто ищет и находит оптимальные решения во всем, в первую очередь - в вопросе выбора техники.

Высокую оценку сельхозтехника дилерского центра ежегодно получает не только от потребителей, но и от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Глава региона не раз тестировал комбайны компании лично на Дне поля.

Сельхозпроизводители также отмечают заслуги производителя-партнера, благодаря этому ТЦ «Агрит» вновь стал призером ежегодной премии «Тульский бренд 2020».

Техника для полей

Ростсельмаш постоянно работает на улучшение технических характеристик машин и стремится к тому, чтобы трудиться на них было комфортно. ТЦ «Агрит» ежегодно проводит демонстрационные показы техники в полях, участвует в региональных мероприятиях, а также во всех мероприятиях и акциях производителя. Приоритетная задача тульского дилера - продвижение новых машин на аграрном рынке. Машиностроители не стоят на месте. Каждая следующая модель обретает дополнительную уникальность. К таким машинам можно отнести новинку этого года - кормоуборочный комбайн F 2650. Этих тяжеловесов поставляют в очень широкой базовой комплектации, благодаря чему они готовы работать в любых условиях и с любыми культурами без дооснащения. Семейство также представлено моделями F 2450 и

F 2550 с мощностью двигателя 450 и 550 л. с. Таким образом, новая линейка кормоуборочных комбайнов призвана удовлетворить потребности клиентов всех масштабов. Но фаворитом среди тракторов остается RSM 2375.

От первого лица

Официальный дилер Ростсельмаш ТЦ «Агрит» - «Тульский бренд» для аграриев региона Фото: материалы пресс-служб

Щербаков Виктор Евгеньевич, - генеральный директор ООО «Воловская техника»:

- Для нашего хозяйства техника Ростсельмаш - это агромашины, на которых мы работаем ежедневно на протяжении 8 лет, и мы их знаем на деле. В хозяйстве зерноуборочные комбайны TORUM и ACROS, есть тракторы DeltaTrack 460 DT и самоходный опрыскиватель SP 275. Но самое, по моему мнению, главное - это сервис. Качество работы команды ТЦ «Агрит» всегда на высоте, в любых ситуациях хозяйству оказывается всяческая поддержка со стороны центра. И также очень важны для нас, сельхозтоваропроизводителей, различные госпрограммы лояльности в приобретении агротехники, которыми мы активно пользуемся и будем продолжать.

Важнейшая отрасль экономики

- В условиях современного рынка, хозяйства стараются в своем арсенале держать надежные и экономически выгодные машины. - продолжает Вера Попова. - Расходов в сельском хозяйстве всегда хватает. И поэтому очень важно, чтобы агротехника была верным помощником, мы за качество отвечаем. Сегодня от успехов тружеников села и состояния аграрного сектора напрямую зависит не только экономическое, но и социальное благополучие Тульского региона. Приятно осознавать, что наша компания вносит свой вклад в общее дело и получает заслуженное признание уже на протяжении 5 лет - мы настоящий тульский бренд.