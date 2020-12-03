В Туле названы имена финалисток фестиваля красоты и таланта «Краса России Тула – 2020»

"1-ая Красавица Тулы – 2020» Валерия Лысова , «2-ая Красавица Тулы – 2020» Дарья Брылеева, «Юная Краса Тулы – 2020» Жозефине Бережной

28 ноября на сцене ДК Машзавода прошел XI областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула – 2020». Организатором и правообладателем фестиваля выступает модельно -продюсерское агентство GOLD MODELS – эксклюзивный представитель национального конкурса Краса России по тульскому региону.

Легендарный фестиваль "Краса России" ведет историю с 1995 года. Финалистки представляют Россию на самых престижных мировых форумах красоты "Мисс Мира", " Мисс Вселенная", "Мисс Земля".

В финальном шоу приняли участие 16 великолепно подготовленных девушек из Тулы и области.

По традиции фестиваль состоял из нескольких этапов: представление , дефиле в купальниках, в вечерних платьях, общий танец, в котором одновременно на сцене были задействованы все конкурсантки. Конкурс талантов стал самым ярким моментом мероприятия . Девушки показали все на что были способны Творческие номера были исполнены на самом высоком уровне и в разных жанрах.

Оценивать бьюти состязание были приглашены : Краса России 2020 Альбина Королева, Вице Мисс Москва 2020 Елизавета Шпак, певица Софья Фисенко, Краса Запада России Татьяна Кучеренко

Певица Софья Фисенко и финалист телепроекта « Голос. Дети» Ранель Богданов

Организаторы приготовили яркую концертную программу . На протяжении всего вечера гостей фестиваля радовали вокальным выступлением звездные гости: победительница Национального вокального конкурса « Детское Евровидение» певица Софья Фисенко, финалист телепроекта « Голос. Дети» Ранель Богданов. Моделями агентства GOLD MODELS были представлены коллекции всемирно известных брендов от магазина L Джинс, а так же в рамках фестиваля прошло конкурсное выступление детей-моделей фэшн-проекта « Лучшая детская модель Тулы» 2020

Каждая девушка мечтала стать королевой этого вечера. Ведь у победительницы помимо призов и подарков появляется шанс представить наш регион на национальном фестивале «Краса России»,

В своем выборе жюри были единогласны. Абсолютно все девушки получили титулы, номинации, памятные дипломы, короны , наградные ленты. Каждая конкурсантка с присвоением титула была награждена ценными подарками и призами от организаторов и спонсоров фестиваля.

Призовые титулы и номинации распределились таким образом.

Титул «1-ая Красавица Тулы – 2020» завоевала Валерия Лысова , титула «2-ая Красавица Тулы – 2020» удостоилась Дарья Брылеева, а звание «Юная Краса Тулы – 2020» жюри присудило Жозефине Бережной.

«Юная Краса Тулы – 2020» Жозефина Бережная

Главный титул , эксклюзивную наградную ленту , драгоценную корону и супер-приз путешествие в Париж выиграла 26-летняя тулячка Мария Мартынова. Уже в мае девушка представит нашу область на 27м Национальном конкурсе «Краса России» — 2021 в Сочи

"Краса России - 2020" тулячка Мария Мартынова

Президент фестиваля в Туле Светлана Моторина воспользовавшись своим правом ,тоже вручила приглашение обладательнице одного из главных титулов «Краса GOLD MODELS» Елене Приходько представить нашу область в мае на Красе России.

Праздник молодости, красоты и таланта под названием « Краса России Тула» — 2020 в очередной раз стал одним из главных событий в культурной жизни нашего региона.