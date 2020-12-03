"ДедМоробус", after-party, елочные базары и каток: как в Туле будут праздновать Новый год - 2021 Фото: Алексей ФОКИН

2 декабря тульское правительство снова обсуждало наболевший для всех вопрос — празднование Нового года на территории города и области. И, как было объявлено, что Новый год для туляков все же состоится. Однако, по уже сложившейся традиции, все мероприятия будут проходить в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.

"ДедМоробус", after-party, елочные базары и каток: как в Туле будут праздновать Новый год - 2021 Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что уже сейчас Тула заметно преобразилась. На улицах города появились новогодние украшения, установлено более 250 различных праздничных конструкций. Помимо этого, на площади Ленина в этом году будет установлена новая арка и фигура быка, символизирующая 2021 год.

По традиции на площади также развернется новогодняя ярмарка. Однако в этом году домики будут расставлены друг от друга на большом расстоянии.

"ДедМоробус", after-party, елочные базары и каток: как в Туле будут праздновать Новый год - 2021 Фото: Алексей ФОКИН

С 25 декабря по 7 января на улицу Металлистов украсят креативные елки, которые создадут сами жители Тулы и области. В канун Нового года, 31 декабря с 16-00 до 20-00 по дорогам областной столицы проедет празднично украшенный музыкальный автобус — "ДедМоробус". В салоне автобуса будут находиться 10 артистов, одетых в костюмы новогоднего волшебника, играя в пути на духовых музыкальных инструментах.

С 1 по 7 января 2021 года в Туле пройдет Фестиваль "Дикая Мята Z". Однако, на этот раз, как и большинство мероприятий в этом году, фестиваль будет лишь в онлайн-формате. Трансляции будут показываться на больших мультимедийных экранах на площади Ленина и Казанской набережной, а также в социальных сетях.

Также, ждет туляков и большое уличное after-party. Так 4 января с 15-00 до 19-00 на Казанской набережной пройдет «Держи быка за рога». Там туляков ждет яркая концертная программа, фотозоны, и различные зимние забавы.

С 5 по 7 января с 12-00 до 19-00 в Туле жителям областной столицы и гостям города покажут шоу «Северная сказка».

Также, по просьбам многих туляков, на площади Ленина откроется долгожданный и любимый всеми туляками Губернский каток. Каток будет полностью установлен и оборудован до 28 декабря.

"ДедМоробус", after-party, елочные базары и каток: как в Туле будут праздновать Новый год - 2021 Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что с 20 декабря во всех округах областной столицы развернется 34 елочных базара. О том, где расположатся точки продаж, можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города Тулы или по телефону: 30-47-93, 30-45-31. Также туляки могут воспользоваться Яндекс.картами для поиска ближайшего елочного базара.