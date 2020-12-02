Областной центр оформляют к Новому году

Работы по украшению города были проведены во всех территориальных округах. Фото: материалы пресс-служб

В объезде областного центра приняли участие заместитель главы городской администрации по благоустройству и работе с территориями Сергей Шестаков, руководители управлений по благоустройству, административно-техническому надзору, экономического развития, МКП «Тулгорэлектротранс» и «Тулагорсвет», главы территориальных округов.

Работы по украшению города были проведены во всех территориальных округах. Фото: материалы пресс-служб

В ходе объезда были проинспектированы магистральные и второстепенные улицы города на предмет новогоднего оформления, праздничной иллюминации хозяйствующих субъектов и подсветки зданий.

Работы по украшению города были проведены во всех территориальных округах. Фото: материалы пресс-служб

Работы по украшению города были проведены во всех территориальных округах. В этом году по городу в общей сложности установят 209 различных праздничных конструкций, 20 из которых украсят Тулу впервые. Основные работы по праздничному оформлению областной столицы уже выполнены.

Так, в Болдинском сквере установлена елка, французская арка с подсветкой, композиция серебряные олени и канделябры.

Сквер «Тульское чаепитие» также украсила арка с подсветкой, канделябры, световые фонарики. Есть в сквере и праздничная елка.

Работы по украшению города были проведены во всех территориальных округах. Фото: материалы пресс-служб

В ходе объезда Сергей Шестаков отметил, что праздничная иллюминация отсутствует на ряде хозяйствующих субъектов. Руководителю управления экономического развития было дано поручение, проработать этот вопрос с предпринимателями еще раз.