Вектор уверенного развития Алексинского завода ЖБК

Министру экономического развития Тульской области Надежда Комарова вручила награду генеральному директору АО "ПИК-индустрия" Алексинский ЖБК Антону Локтионову

Производственный комплекс ПИК-Индустрия входит в состав ПИК - лидера строительной отрасли. Ежегодно ПИК-Индустрия выпускает 1,5 млн м2 панелей сборного железобетона и 500 тыс. м 2 навесных панелей. Сейчас Алексинский завод в основном занимается производством наружных стеновых панелей для домов серии СЭМ (супер-эффективный монолит), которые в том числе используются для строительства домов по программе реновации в Москве.

Ноу-хау в индустриальном строительстве

Производство панелей начинается в логистическом центре ПИК-Индустрии в Алексине. Именно здесь на предприятии изготавливается кирпичная плитка для облицовки панелей домов серии СЭМ. Каждый кирпич колется на плитку, которая впоследствии укладывается в специальные формы-сегменты по заданным оттенкам. Из этих сегментов, как из деталей мозаики, на железобетонных плитах собирается облицовочный рисунок. Алексинский завод — предприятие, где была впервые была опробована подобная схема. Готовая панель включает облицовочную часть, теплоизоляцию, арматуру и внутреннюю часть с отделкой. Такой подход позволил существенно ускорить и упростить производственный процесс. Сегодня годовой объем производства таких панелей достигает почти 33 тысячи штук.

Рост производства

За последние несколько лет объём выпускаемой продукции Алексинского завода увеличился больше чем в два раза. Если в конце 2018 года предприятие “выдавало” порядка 50 панелей в сутки, то в этом году ежедневная производительность составила уже 112 изделий. В планах на 2021 год — увеличить объёмы производства до 150 панелей\сутки.

С заботой о людях

Однако предприятие не ограничивается производственными показателями. Один из главных приоритетов — люди. Компания создаёт комфортные условия труда: чистые производственные помещения, хорошее освещение, просторные бытовые комнаты, столовая. На заводе есть собственный обучающий центр, работает система кадрового резерва: такой подход позволяет сотрудникам повышать свою квалификацию и продвигаться по службе. Финансовую сторону вопроса здесь тоже не обошли стороной: на Алексинском ЖБК одна из самых высоких зарплат в городе – около 43 000 рублей в месяц для рабочих (прим. средняя зарплата по Туле – 25 000 руб.). Есть и различные виды доплат. Неудивительно, что многие стремятся попасть на работу именно сюда: если еще два года назад здесь работало 450 человек, то сейчас уже 1300.

Навстречу новому цеху

ПИК-Индустрия непрерывно совершенствует процессы и технологии на всех заводах, включая Алексинский. На предприятии установлены новые производственные линии, модернизирован один из цехов по производству легких прочных тонкостенных межкомнатных панелей. В ближайших планах– запуск арматурного цеха, который создаст еще 150 рабочих мест и позволит производить многие комплектующие самостоятельно, на базе завода. Как ожидается, строительство цеха завершится до конца 2020 года.