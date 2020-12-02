Николай Воробьев: Главная задача – выявить проблемные вопросы и помочь в их решении Фото: материалы пресс-служб

Традиционно она открывается в день рождения партии и проводится до 10 декабря на базе центральной приемной области в Туле и на площадках местных приемных в муниципальных образованиях.

Николай Воробьев: Главная задача – выявить проблемные вопросы и помочь в их решении Фото: материалы пресс-служб

– В этом году каждый день Декады – тематический, он посвящен самым актуальным вопросам, волнующим людей. Это газификация, строительство дорог, медицинское обеспечение, ЖКХ, благоустройство и другие сферы, от которых зависит качество жизни, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя областной Думы Николай Воробьев, открывший серию приемов. – Главная задача Декады – в режиме обратной связи с жителями разных территорий выявить проблемные вопросы и помочь в их решении. Речь идет о конкретной, адресной поддержке людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, о содействии полезным общественным инициативам на местах и, конечно, о самом актуальном сегодня направлении – волонтерской, благотворительной помощи тем, кто в ней нуждается.

Признательность за такую поддержку выразила позвонившая в приемную жительница тульского села Хрущево, педагог Ольга Никитушкина. 21 октября в ее доме случился пожар, семья из шести человек осталась без крова, но уже сегодня благодаря стройматериалам, оперативно предоставленным Николаем Воробьевым и депутатом Госдумы Николаем Петруниным, сгоревшее строение восстанавливается. За прошлую неделю поставили стропила, сделали обрешётку, выложили кирпичом сгоревшие стены, а буквально вчера на крышу положен последний лист кровельного железа.

Николай Воробьев: Главная задача – выявить проблемные вопросы и помочь в их решении Фото: материалы пресс-служб

– Конечно, впереди еще много работы, но мы очень хотим вернуться в свой родной дом и верим, что справимся! – говорит Ольга Евгеньевна. – От всей нашей семьи благодарю за помощь, и в день рождения «Единой России» желаю партии больших успехов во всех благих начинаниях.

Николай Юрьевич поздравил Ольгу Никитушкину с первой после произошедшей трагедии семейной победой – восстановлением крыши сгоревшего дома и пообещал и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку.

Помогут в региональном отделении «Единой России» и обратившимся на прием жителям Суворовского района. В формате видеосвязи с лидером тульских единороссов пообщались секретарь местного отделения партии Геннадий Сорокин, представители учреждений культуры и жители муниципального образования.

Директор Центра творческого развития и гуманитарного образования Наталья Сорокина обратилась с просьбой в рамках «Народного бюджета» софинансировать проект по созданию зоны досуга и отдыха на территории учреждения. Это будет семейный парк площадью 140 квадратных метров с творческими мастерскими, игровыми площадками, библиотекой и прогулочными дорожками.

Николай Воробьев поблагодарил коллектив центра за труд и инициативность и пообещал, что этот проект обязательно поддержит совместно с депутатом Госдумы Николаем Петруниным. Помощь также будет оказана в софинансировании еще одного объекта программы «Народный бюджет-2021» – ремонта асфальтобетонного покрытия возле Дома культуры объединения «Юго-Восточное» в поселке Ханино.

Кроме этого, единороссы будут содействовать в проведении ремонтных работ в Свято-Никитском храме в селе Березово, а также в обустройстве родника в деревне Андреевка. С просьбой оказать помощь в этом вопросе обратилась староста Любовь Распатнюк. Николай Воробьев отметил, что к этой работе в рамках партпроекта «Чистая страна» также подключатся активисты «Молодой Гвардии Единой России», реализующие экологические акции по очистке и благоустройству водных объектов.