КНАУФ: история движения вперед

Почетную награду - премию "Тульский бренд-2020" для компании ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" получил ее управляющий директор Анатолий Васильевич Макеев. Фото: материалы пресс-служб

Предприятие стабильно получает высокую оценку жителей региона, лауреатом премии «Тульский бренд» становится уже в четвертый раз.

КНАУФ - ключевое звено экономики не только Тульской области, но и страны в целом. Ассортимент продукции, выпускаемой заводом в Новомосковске, огромен. Компания добывает гипсовый камень и производит на его основе современные строительные материалы: сухие гипсовые смеси, КНАУФ-листы, КНАУФ- гипсоплиты, негорючие плиты КНАУФ-Файерборд, плиты КНАУФ-акустика и мн. др. Гордость предприятия – шахта: вот уже 70 лет добыча гипсового камня производится подземным способом на глубине 130 м. Сегодня производительность шахты 850 тонн в час, а за сутки добыча составляет более 12 тысяч тонн.

- Этот год для нас знаменателен: исполнилось четверть века с того момента, как компания КНАУФ начала инвестиционную и предпринимательскую деятельность в Тульском регионе. В октябре 1995 года компания выиграла инвестиционный конкурс на покупку акций и уже в следующем году приступила к реализации масштабной инвестиционной программы. Усердная работа и постоянное стремление к совершенству позволили в короткий срок превратить предприятие в одного из флагманов российской промышленности строительных отделочных материалов. За 25 лет командной работы производительность предприятия увеличилась почти в 25 раз. А получение уважаемой региональной награды в юбилейный год приятно вдвойне! Я признателен «Комсомольской правде» за создание «Тульского бренда»: это мероприятие вовлекает наших земляков в оценку деятельности предприятий региона. Вы не даете оставаться незамеченным тем, кто своим старанием и усердием делает важную работу для развития нашего края, - сказал после церемонии награждения Анатолий Макеев, исполнительный директор ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск».

– Анатолий Васильевич, каким стал уходящий год для компании?

– Он оказался непростым по известным причинам, но благодаря руководству компании и добросовестности, самоотверженности и вовлеченности наших сотрудников мы выполнили все намеченные производственные планы. Наша основная задача – постоянно совершенствоваться, расти и идти вперед по всем направлениям. Главным в работе остается производство качественной и широко востребованной продукции для строительного рынка. Эти 25 лет показали, что ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» - успешное предприятие с большим потенциалом возможностей, на протяжении многих лет входящее в число лидеров строительного комплекса России. Именно предприятие в Новомосковске было выбрано компанией КНАУФ для реализации пилотного проекта CI (непрерывное улучшение). Проект предусматривает реализацию программ «Бережливого производства», 5S. Девиз «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»: «Лучше. Эффективнее. Без потерь». Улучшения коснутся не только производственных процессов, много планируется реализовать и в социальном направлении. Ведь компания КНАУФ инвестирует не только в развитие производств, но и в совершенствование и благоустройство среды вокруг предприятия. Это наша философия! Фирма КНАУФ – не только семейное предприятие и команда профессионалов, но и семья предприятий, так было, есть и так будет!

- Предприятие активно участвует в социальной жизни Новомосковска…

- Это так. Мы оказываем поддержку школе, детским садам, стадиону «Гипс» в микрорайоне Гипсовый.

Это очевидная необходимость, поскольку более половины сотрудников предприятия проживают в микрорайоне Гипсовый. Для комфорта жителей нами совместно с муниципальной властью был восстановлен сквер: заброшенное пространство стало уютным уголком с зелеными лужайками, ровными дорожками, спортивными площадками, тренажерами, качелями и площадкой творческого развития. У жителей Новомосковска появилась новая точка притяжения! После таких преобразований и перспектив у молодежи не будет мыслей переезжать в другие края. Да и зачем? Вместе мы можем наладить жизнь и у себя дома. Экологически безопасный, комфортный микрорайон Гипсовый, работа с достойной зарплатой в двух шагах от дома – всего этого мы уже добились, остается только развивать дальше и поддерживать. Мы будем помогать в решении задач города по благоустройству и созданию комфортной среды для его жителей и в перспективе. Я выражаю большую признательность губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что он последовательно ведет работу по развитию нашего региона, создает такую атмосферу, чтобы наши земляки не обращали взор в сторону других городов, повышает авторитет Тульской области.

«КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» будет и дальше делать все возможное для увеличения промышленного и экономического потенциала Тульской области, продолжать развивать вокруг себя социальную среду.

- Анатолий Васильевич, еще раз поздравляем вас с получением «Тульского бренда», большое спасибо за работу на благо Тульского региона!

ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК"

Тульская область, Новомосковск, ул. Гражданская, дом 14,

+7(48762) 29-101, +7 (48762) 29-158.

www.knauf.ru