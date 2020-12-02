УК «Жилхоз»: Залог надежности – опыт и ответственность

Премию "Тульский бренд-2020" Геннадию Ковалькову вручил заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов. Фото: материалы пресс-служб

Как компании удается на протяжении нескольких десятилетий стабильно входить в число образцовых? На наши вопросы ответил ее генеральный директор Геннадий Ковальков.

- Геннадий Александрович, поздравляем! В этом году ваша управляющая компания вновь с честью подтвердила звание «Тульской бренд».

- Премия «Тульский бренд» - знак общественного признания и поддержки со стороны жителей. Вся наша работа - для комфортного, безопасного и уютного проживания людей. Поэтому сегодня мы испытываем не только радость победы, но осознаем свою высокую ответственность перед жителями, которые за нас голосовали. «Тульский бренд» - это сильная мотивация работать еще эффективнее!

- Конкуренция в сфере ЖКХ серьезная. Как удается оставаться в числе лидеров?

- Главные факторы – опыт и ответственный подход к работе. Костяк коллектива сложился еще в 90-е годы, предприятие основано на базе ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое обслуживало МКД с 1977 года.

От невидимой многим нашей ежедневной работы зависит быт и комфорт тысяч семей. Сегодня УК «Жилхоз» предлагает полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. На рынке ЖКХ немного компаний, имеющих опыт работ, соизмеримый с нашим. Но не только в опыте дело…

Мы располагаем техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Чтобы минимизировать и предотвратить финансовые потери, вызванные аварийными ситуациями, компания страхует эксплуатацию опасных производственных объектов.

Своей репутацией мы дорожим, делаем все, чтобы потребители услуг не имели оснований для нареканий. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, современная ремонтно-техническая база, стремление постоянно расти.

Подчеркну, что по каждому дому мы ведем индивидуальную планомерную работу, оперативно решаем все вопросы, волнующие жителей. Именно такой подход дает результат.

- Как ситуация с коронавирусом повлияла на работу компании?

- Негативные моменты, конечно, возникли. К примеру, сбор за содержание жилья уменьшился примерно на 15%. Но, несмотря на это, мы продолжаем стабильно работать - проводим ремонт кровли, облагораживаем подъезды, ставим пластиковые окна. Дезинфицируем места общего пользования в домах: 2 раза в день обрабатываем лифты, кнопки вызова, почтовые ящики и перила в подъездах. Для сотрудников закупили средства защиты.

2020 год стал годом упорного и каждодневного труда на результат. Главное достижение – за счет слаженной работы мы повысили степень доверия со стороны жителей. В этом году под наше управление перешли еще 6 «единиц», на сегодня в зоне ответственности «Жилхоза» около 70 домов в разных районах Тулы.

Наша цель – быть полезным еще большему числу жителей города. Потенциал для роста у компании есть, будем идти вперед, прирастать по качеству предоставляемых услуг и по количеству обслуживаемых домов!

- Большое спасибо за беседу, Геннадий Александрович! Дальнейших успехов в достижении намеченных задач!

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru