Ключ к успеху – в совместной работе с жителями

Премию "Тульский бренд-2020" Дмитрию Голомысову вручил заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов. Фото: материалы пресс-служб

Статуэтку и диплом получил генеральный директор компании Дмитрий Голомысов. После церемонии награждения наш корреспондент побеседовал с Дмитрием Петровичем.

- Дмитрий Петрович, поздравляем вас с получением премии «Тульский бренд-2020»! В чем для вас ее главная ценность?

Управляющая компания "Тулжилхоз" стабильно занимает высокие строчки в региональном рейтинге управляющих организаций. Фото: материалы пресс-служб

- Она особо важна для компании, потому что отражает качество взаимодействия УК «Тулжилхоз» с жителями. Победа в голосовании говорит о том, что мы движемся по правильному пути: наша работа находит понимание и признание у туляков.

- Когда шло голосование, позиция УК «Тулжилхоз» в региональном рейтинге уже была высокой. А в свежем рейтинге, представленном ГЖИ Тульской области в октябре, вы поднялись еще выше! Как вам это удается?

- Наш девиз: открытость, гласность и доступность. В повседневной работе мы от него не отступаем. Собственники домов видят прозрачность нашей деятельности, четко знают, как и на какие цели расходуются их средства. С 2018 года мы внедрили систему, когда совместно с жителями мы утверждаем план проведения работ - люди сами выбирают, что в первую очередь надо сделать в их домах.

Важно найти взаимопонимание с жителями, построить эти отношения на основе доверия. Повторюсь, мы всегда обсуждаем, что надо делать, как делать, и что из этого получится. Каждому дому мы готовы предложить индивидуальные условия обслуживания. Нет нерешаемых задач - любую проблему можно решить совместными усилиями.

То, что мы занимаем достойную позицию в «зеленом секторе», не случайно: в этом заслуга наших сотрудников, которые работают единой командой и на результат. В коллективе 30 человек - все опытные и квалифицированные. Приходят и молодые толковые специалисты. «Тулжилхоз» – это живой организм, который обновляется и постоянно нацелен идти вперед.

- В сфере ЖКХ серьезная конкуренция, чтобы вырваться вперед?

- Да, она есть. И чтобы оставаться «на плаву», нужны в том числе и нестандартные полезные практические решения! В частности, такие новации мы применили при обработке заявок от жителей. В ходе работы по конкретной заявке могут возникнуть разногласия: сотрудники работу выполнили, а жильцы не совсем довольны ее качеством. Что делать? Выручает обратная связь со старшими по домам с помощью мессенджера: если днем на жилом объекте устраняли неполадки, то вечером, совместно со старшим по дому, мы обсуждаем насколько качественно по этой заявке выполнена работа. В итоге есть представление о том, довольны ли жители работой или нет. Если есть шероховатости, сотрудники их оперативно устранят. В «Тулжилхозе» есть правило: выкладывать в рабочий мессенджер фото всего фронта работ – до и после. Отчет виден всем ответственным, да и повода для слухов в дальнейшем ни у кого нет.

Еще одна наша «фишка»: мы ведем портфолио для каждого «подопечного» дома. В него помещают все акты, подробные отчеты по выполненным работам, которые подписывает руководитель УК, главный инженер, начальник ЖЭУ и старший по дому. С портфолио может ознакомиться каждый собственник, оно показывает все реальные действия, выполненные на объекте. Все понятно и прозрачно! Благодаря этому, жители видят работы на доме и понимают, что оплата за содержание общедомового имущества - важная задача для поддержания своей собственности в надлежащем состоянии. Но не все так ответственно относятся к своим обязанностям, в итоге обслуживать такой дом тяжело. Несоблюдение своих финансовых обязанностей – это жизнь за счет своих соседей. А это не совсем корректно. Ведь как гласит закон: «за все в жизни надо платить».

- Премия «Тульский бренд» - высокая оценка и вас, как руководителя…

- Эта победа – результат совместной работы: и корпуса ИТР, и работников ремонтных бригад, и собственников жилья, и руководства УК «Тулжилхоз». В одиночку результатов не достичь, это заслуга всей нашей команды.

- Каковы главные итоги 2020 года для УК «Тулжилхоз»?

- Из-за пандемии год выдался непростым. Люди большую часть времени проводили дома, на первое место вышел вопрос доведения информации до УК о том, что происходит на местах. Ситуация открыла новые возможности для работы с жителями в режиме онлайн - мы стали более мобильными.

Выросла консолидация усилий «Тулжилхоза»: сотрудники стали более организованными, четко понимают ответственность перед жителями. Чтобы быть «в строю», 80% штата компании сделали прививки от гриппа.

- Расскажите о планах компании на 2021 год?

- Их много: например, для удобства жителей расширять дистанционное взаимодействие, создавать новые возможности для обмена информацией. Залог успешной работы в любом случае кроется в правильном взаимодействии с людьми. Продолжим социальную деятельность: компания помогает ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в наших домах. И, конечно, будем делать все для достижения главной цели: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания туляков!

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, дом 5.

(4872) 76-10-61.

тулжилхоз.рф

tulgilhoz@mail.ru