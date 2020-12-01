АО «Готэк-Центр»: Когда сложности открывают возможности

Награду директору АО "Готэк-Центр" Андрею Курову вручил министр промышленности и науки Тульского региона Андрей Платов. Фото: материалы пресс-служб

АО «Готэк-Центр» входит в группу предприятий «Готэк». Группа предприятий «Готэк» - один из крупнейших производителей современной упаковки и упаковочных материалов в России. Среди его клиентов - ведущие отечественные и транснациональные компании, работающие на отечественном рынке.

- «Тульский бренд» – премия народного признания, и в этом ее особая ценность. Мы признательны жителям региона за то, что они отдали свои голоса в этом престижном конкурсе именно за нашу компанию, - сказал после церемонии награждения директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров. - Спасибо нашей сплоченной готэковской команде, которая демонстрирует высокие показатели своей работы.

- Андрей Николаевич, как вы оцениваете итоги уходящего года? Насколько сильное влияние пандемия оказала на компанию?

- Год был необычный: с одной стороны, конечно, сложный… Но с другой стороны, сложности часто открывает новые возможности. Наша продукция находится в цепочке поставок товаров первой необходимости, продуктов питания и т.д., она востребована везде и постоянно. Поэтому производственный результат, невзирая на все первоначальные опасения из-за прихода пандемии, получился даже лучше прошлогоднего.

- Что предприняли для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия в этот период?

- С самого первого дня введения ограничений, связанных с COVID-19, мы предприняли все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, Минздравом РФ и правительством Тульской области. Было своевременно сделано все, чтобы предотвратить распространение коронавируса внутри производственного коллектива. Уже несколько месяцев наши сотрудники за счет предприятия не только обеспечиваются всеми средствами индивидуальной защиты, но и проходят дополнительное тестирование на COVID-19: в т. ч. после возвращения из командировок, отпуска и т.д. Из-за пандемии многое пришлось перестроить в текущей работе: взаимодействие с клиентами перешло в онлайн-формат, преобразованы большинство внутренних процессов.

- Какие инвестпроекты реализованы АО «Готэк-Центр» в уходящем году?

- В 2020-м нами запущен масштабный и важнейший для предприятия проект: введена в строй и промышленную эксплуатацию новая современная линия по производству упаковки из гофрокартона с более широкими возможностями в плане печати. Невзирая на пандемию, мы с минимальными отклонениями от запланированных сроков реализовали этот проект, который придал мощный импульс нашей производственной деятельности.

Также этим летом мы запустили имитационную лабораторию по проведению логистических тестов для наших клиентов. Это уникальный проект, которому нет аналогов в России.

- Какие планы на 2021 год?

- Их много: мы ни в коем случае не собираемся останавливаться в развитии! Будем дальше развивать свое производство, повышать уровень сервиса, внедрять новые продукты для клиентов.

АО «Готэк-Центр» четко улавливает запросы рыночной конъюнктуры и своевременно реагирует на них. В результате клиенты получают именно то, что позволяет им эффективно вести свой бизнес.

Для эффективности

Сергей Ведешкин, директор по производству компании АО «Готэк-Центр»:

- С июня 2019 года наше предприятие является участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Комплекс мероприятий, реализованный в «стартовый» год, сразу позволил повысить эффективность операционной деятельности предприятия: прирост производительности труда по сравнению с 2018-м составил 16%.

В декабре 2019 года был завершен пилотный проект «Оптимизация потока производства изделий линии Miniline 618». Результаты превзошли ожидания: уровень брака снизился на 19%, а уровень выработки в смену увеличился на 22%. В настоящее время успешно проходят следующие фазы проекта, мы продолжаем развивать производственную систему нашего предприятия. Также у нас запущен проект по автономному обслуживанию оборудования, в рамках которого собственными силами проводим работу по улучшению технического состояния оборудования, организованы мероприятия по обучению персонала и развитию компетенций, в т. ч. основам бережливого производства.

Анастасия Григорьева, заместитель директора региональной службы продаж АО «Готэк-Центр»:

- В период пандемии рынок потребления изменился: люди стали больше приобретать товары среднего и более дешевого ценового сегмента, поэтому со стороны наших клиентов появилось большое количество запросов на упаковку именно этой категории продукции. Выросла потребность на упаковку, которая способствует скорейшей выкладке товара на полки магазинов. Снижется квант вложений, например, чтобы сметаны или творога было не 20 единиц в лотке, а всего 6-8. Конечно, и раньше производители товаров старались найти экономию не в цене упаковки, а за счет ее функционала, конструкции, но сейчас эта тенденция стала еще актуальнее, и мы активно помогаем клиентам найти оптимальное решение в этом направлении.

АО «Готэк-Центр»