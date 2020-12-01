«Давайте вЕРить в чудеса!»

Итоги конкурса будут подведены 28 декабря 2020 года. Фото: материалы пресс-служб

Во вторник, 1 декабря партия «Единая Россия» отмечает 19-летие создания, и в этот день для юных жителей Тульской области объявляется новый предновогодний конкурс. Он проводится до 20 декабря 2020 года и станет еще одной доброй акцией, которая поможет детям и подросткам проявить свои таланты в различных номинациях.

Конкурс организован при поддержке секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первого заместителя председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева и депутата Государственной Думы РФ Николая Петрунина.

Участниками могут выступать воспитанники и учащиеся образовательных учреждений Тульской области в возрасте от 3 до 17 лет.

Конкурс проводится по 4-м номинациям.

1. «Лучшая новогодняя игрушка»

Фотоработы необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71игрушка

2. «Лучшее оформление новогодней елки»

Фотографию елки необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71елка

3. «Новогоднее стихотворение»

Видео с ребенком необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71стихи

4. «Новогодний костюм»

Фото ребенка в оригинальном новогоднем костюме необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71костюм

ВНИМАНИЕ! Профиль участника должен быть открытым.

Для авторов самых удачных, креативных работ предусмотрены замечательные призы – сертификаты в детский магазин «Кораблик». Их получат три победителя, занявшие с первого по третье место в каждой номинации:

1 место – 5000 рублей,

2 место – 3000 рублей,

3 место – 2000 рублей.

Также сертификат номиналом 1 000 рублей получат:

- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Лучшая новогодняя игрушка»,

- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Лучшее оформление новогодней елки»,

- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Новогоднее стихотворение»,

- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Новогодний костюм».

Итоги конкурса будут подведены 28 декабря 2020 года и опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия» (tula.er.ru/) и в официальных аккаунтах Партии.

Подарочный сертификат можно забрать в течение следующих дней: 29, 30 декабря 2020 года или в период с 11 по 20 января 2021 года (только в рабочие дни) с 10 утра до 17 часов по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 24. ___________________________________________________________________________________________________________

С более подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке ниже:

Положение о конкурсе «Давайте вЕРить в чудеса!»

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