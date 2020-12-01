«Давайте вЕРить в чудеса!»

Итоги конкурса будут подведены 28 декабря 2020 года.
Фото: материалы пресс-служб
Во вторник, 1 декабря партия «Единая Россия» отмечает 19-летие создания, и в этот день для юных жителей Тульской области объявляется новый предновогодний конкурс. Он проводится до 20 декабря 2020 года и станет еще одной доброй акцией, которая поможет детям и подросткам проявить свои таланты в различных номинациях.
Конкурс организован при поддержке секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первого заместителя председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева и депутата Государственной Думы РФ Николая Петрунина.
Участниками могут выступать воспитанники и учащиеся образовательных учреждений Тульской области в возрасте от 3 до 17 лет.
Конкурс проводится по 4-м номинациям.
1. «Лучшая новогодняя игрушка»
Фотоработы необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71игрушка
2. «Лучшее оформление новогодней елки»
Фотографию елки необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71елка
3. «Новогоднее стихотворение»
Видео с ребенком необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71стихи
4. «Новогодний костюм»
Фото ребенка в оригинальном новогоднем костюме необходимо разместить в социальных сетях VK и Instagram с хештегом #вЕРитьвчудеса71костюм
ВНИМАНИЕ! Профиль участника должен быть открытым.
Для авторов самых удачных, креативных работ предусмотрены замечательные призы – сертификаты в детский магазин «Кораблик». Их получат три победителя, занявшие с первого по третье место в каждой номинации:
1 место – 5000 рублей,
2 место – 3000 рублей,
3 место – 2000 рублей.
Также сертификат номиналом 1 000 рублей получат:
- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Лучшая новогодняя игрушка»,
- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Лучшее оформление новогодней елки»,
- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Новогоднее стихотворение»,
- 50 первых участников, выложивших свою работу, соответствующую критериям конкурса, указанным в пункте 4.2. в номинации «Новогодний костюм».
Итоги конкурса будут подведены 28 декабря 2020 года и опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия» (tula.er.ru/) и в официальных аккаунтах Партии.
Подарочный сертификат можно забрать в течение следующих дней: 29, 30 декабря 2020 года или в период с 11 по 20 января 2021 года (только в рабочие дни) с 10 утра до 17 часов по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 24. ___________________________________________________________________________________________________________
С более подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке ниже:
Положение о конкурсе «Давайте вЕРить в чудеса!»
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