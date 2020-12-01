Премия «Тульский бренд» - знак высокого доверия

Награду "Тульский бренд-2020" Николаю Петровичу Афанасьеву вручила заместитель министра экономического развития Тульской области Надежда Комарова.

Мы беседуем с генеральным директором компании Николаем Афанасьевым

- Николай Петрович! Что для вас премия «Тульский бренд»?

- Прежде всего – это знак высокого доверия и признания нашей созидательной работы жителями Тулы и Тульской области. За именем «Внешстрой» стоят люди, профессиональный коллектив, который всегда работал и будет работать с высокой степенью ответственности за результат. Люди трудятся на совесть, со знанием дела, специалистам компании под силу задачи любой сложности.

Не было ни одного случая, чтобы «Внешстрой» не выполнил своих обязательств. Это касается выполнения обязательств перед дольщиками, соблюдения сроков строительства и, конечно, качества нашей работы. Построенные «Внешстроем» более чем за 25 лет жилые и социальные объекты - надежный фундамент нашего авторитета. Развитию способствует сотрудничество с проектными организациями, наличие в портфеле заказов серьезных объектов с архитектурной проработкой, внушительная материально-техническая база. Мы давно выросли из понятия «застройщика»: у нас собственная производственная база, где производим плитку, черепицу, железобетонные конструкции и т. д.

Дома «Внешстроя» – это удачные планировочные решения, комфортные и уютные квартиры. Мы строим, используя проверенные, эффективные материалы, чтобы не просто сдать дом, а построить его на века.

Сотни семей, которые приобрели квартиры в нашем фешенебельном квартале на улице Первомайской, уже оценили новый «европейский» уровень комфорта. По всем показателям квартал достоин не только Тулы, но и Москвы.

Мы строим не только жилые, но и социальные объекты, в том числе детские сады, работаем над обеспечением города инженерной инфраструктурой. В ноябре этого года сдаем в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский: здесь мы осуществили замену старых железобетонных труб на современные полиэтиленовые, которые прослужат 75-100 лет и решат острую проблему, которая лишала холодной воды Пролетарский и часть Центрального района Тулы.

- Один из ваших знаковых объектов – ЖК «Красные Ворота».

- Безусловно, ЖК «Красные Ворота» - это глобальный по масштабу и амбициозный проект. В экологически чистом районе, вокруг памятника «Защитникам неба Отечества», мы строим современный микрорайон разной этажности. Главное достоинство комплекса – междомовые территории. Это мини-скверы без автомобилей: парковочные места предусмотрены с внешней стороны домов. Во дворах будут детские и игровые площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха.

- В этом году вы участвуете сразу в нескольких социальных программах…

- Социальное строительство - неотъемлемая часть нашей деятельности. Эта работа идет непрерывно, и мы этим гордимся. Многие наши проекты не ради денег, а для решения важных в человеческом плане задач. Мы строим много в области для переселения людей из ветхого аварийного фонда, для детей-сирот… Хотел бы выделить возведение жилых объектов в Кимовске, Донском и пос. Скуратово.

Год выдался непростой, но мы продолжали работать, в том числе и на необходимых региону объектах: весной участвовали в переоборудовании спортивного манежа на стадионе «Арсенал» в госпиталь для больных COVID-19. Коллектив «Внешстрой» с честью выполнил задачу, поставленную нашим губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Все работы на участке были произведены качественно и оперативно – всего за 12 дней.

- Николай Петрович, большое спасибо! Еще раз поздравляем Вас и весь коллектив компании с премией «Тульский бренд-2020».

АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ»: Тула, ул. Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-58-62.

Проектные декларации на сайте www.vneshstroi.ru