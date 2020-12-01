ПАО НПО «Стрела» - победитель народной премии «Тульский бренд-2020»

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат»-«Дом в деталях», но по сути — это знак народного признания. Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и киосках «Пресса».

В нынешнем году было опрошено более полутора тысяч туляков на улицах корреспондентами издательского дома, принято более 7 тысяч анкет, где обычные горожане называли предприятия, которые являются визитной карточкой региона, рассказывали, в каких местах они любят отдыхать, услугами каких компаний пользуются

- Выбранные в итоге предприятия и организации достойно представляют Тульскую область на общероссийском и мировом рынках, - подчеркнул на открытии торжественной церемонии награждения генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин. - Номинантам нашей премии доверяют и признают качество их продукции большинство участников проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Тульский бренд-2020» по достоинству оценивают и в правительстве региона.

В 2020 году в результате голосования были определены 53 лучшие компании и предприятия в 11 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и автомобили», «Медицина», «Образование и общественные организации », «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ».

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, заместитель министра экономического развития Тульской области Надежде Комарова, Глава Муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

В номинации «Оборонные предприятия» звание победителя среди уже давно признанных лидеров ВПК оружейной столицы было присуждено Публичному акционерному обществу «Научно-производственное объединение «Стрела».

НПО «Стрела» — российский лидер по выпуску радиолокационных станций и в целом по микроэлектронным технологиям. Сегодня в составе Концерна ВКО «Алмаз - Антей» предприятие стремительно развивается, увеличивая выпуск продукции как оборонного, так и гражданского назначения, внедряет инновационные методы производственного менеджмента и ставит перед собой амбициозные цели.

Вручая диплом и статуэтку, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов назвал предприятия оборонки надежной опорой не только региона, но и всей страны:

- У ваших предприятий есть, чем гордиться — этим славится вся наша страна. Но главное во всем этом то, что создаются эти успехи простым человеком труда. Поэтому, уверен, получив премию «Тульский бренд» вы вернетесь в свой рабочий коллектив, и поделитесь радостью победы и с ним, потому что все это заслуга ваших работников.

В ответ, кроме слов благодарности к организаторам, генеральный директор ПАО НПО «Стрела» Вячеслав Чапкин, отметил, что награду на «Тульском бренде» предприятие получает уже в шестой раз:

- Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, мы за неполный текущий год смогли получить порядка семисот миллионов рублей чистой прибыли за счет роста гособоронзаказа и поставок продукции гражданского назначения. За всеми разработками, важными для страны и по достоинству оцениваемыми профессионалами, стоит работа высококвалифицированного коллектива предприятия. Мы всегда поддерживаем интеллект и творческую инициативу сотрудников, их мастерство и стремление к новым знаниям и навыкам, понимая, что это способствует качественному росту предприятия.