25 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей VII ежегодной премии Фото: Архив "КП"

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журнал «Золотой квадрат»-«Дом в деталях», но по сути — это знак народного признания. Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и киосках «Пресса».

В нынешнем году было опрошено более полутора тысяч туляков на улицах корреспондентами издательского дома, принято более 7 тысяч анкет, где обычные горожане называли предприятия, которые являются визитной карточкой региона, рассказывали, в каких местах они любят отдыхать, услугами каких компаний пользуются

Клиника эстетической медицины Елены Черных - победитель «Тульского бренда-2020»

Клиника эстетической медицины Елены Черных - победитель «Тульского бренда-2020» Фото: Архив "КП"

- Выбранные в итоге предприятия и организации достойно представляют Тульскую область на общероссийском и мировом рынках, - подчеркнул на открытии торжественной церемонии награждения генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин. - Номинантам нашей премии доверяют и признают качество их продукции большинство участников проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Тульский бренд-2020» по достоинству оценивают и в правительстве региона.

В 2020 году в результате голосования были определены 53 лучшие компании и предприятия в 11 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и автомобили», «Медицина», «Образование и общественные организации », «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ».

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, заместитель министра экономического развития Тульской области Надежде Комарова, Глава Муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

В номинации «Медицина» одним из победителей «Тульского бренда», по итогам голосования туляков, стала Клиника Эстетической медицины Елены Черных. Сотни женщин нашего города выбирают эту Клинику. В храме красоты представлен весь спектр современных косметологических услуг. Клиника эстетической медицины Елены Черных является одним из лидеров тульской индустрии красоты на оборудовании премиум-класса.

В ответном слове, руководитель Клиники, Елена Черных поблагодарила организаторов премии за внимание к медицинской теме, проявляемое на страницах печатных изданий холдинга «Дом прессы».

Руководитель Клиники эстетической медицины Елена Черных Фото: Архив "КП"

- Мы получаем премию «Тульский бренд» уже не в первый раз, и всегда здесь царит атмосфера доброжелательности и праздника. Конечно, эта награда для нас приятна, но на фоне этой радости есть и осознание огромной ответственность перед туляками, необходимость держать уже взятую планку качества.