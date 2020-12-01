Тулякам представили проект бюджета на 2021-2023 годы

30 декабря состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета МО г. Тула на 2021 год и на плановый периоды 2022 и 2023 гг. Фото: материалы пресс-служб

Они прошли под председательством председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Дмитрия Федотова.

В слушаниях приняли участие заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов, депутаты, заместители главы администрации города Тулы, руководители профильных управлений администрации, члены общественного совета, жители.

Слушания прошли под председательством председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Дмитрия Федотова Фото: материалы пресс-служб

Финансирование муниципальных программ, исполнение нацпроектов, планы по реализации социально значимых проектов, вопросов ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры, строительства социальных объектов стали основными темами при обсуждении проекта.

О прогнозе социально-экономического развития города Тулы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» рассказал заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов. Уверенная позитивная динамика социально-экономического развития на протяжении последних лет выгодно отличает Тулу от других региональных центров ЦФО. По совокупности удельных и относительных факторов социально-экономического развития на протяжении последних лет город занимает достойные позиции. По итогам 6 месяцев этого года Тула также на 4 месте.

Темы обсуждения: финансирование муниципальных программ, исполнение нацпроектов, планы по реализации социально значимых проектов и др. Фото: материалы пресс-служб

Отдельно Илья Беспалов остановился на развитии ключевых направлений, которые будут определять динамику экономики в среднесрочном периоде. Прежде всего, это промышленность. С учетом текущих тенденций и планов предприятий, темп роста отгруженной продукции в текущем году ожидается на уровне 104,7 %.

В прогнозном периоде планируется ежегодно вводить по 400 тысяч кв. м жилья. С 2014 по 2019 год уже введено более 2 млн кв. м жилых домов, к 2023 году эта цифра увеличится до 3,9 млн кв. м.

Тула по-прежнему продолжит оставаться городом, привлекательным для инвестиций. В следующем году прогнозируется привлечь более 70,5 млрд. рублей инвестиций с ростом на 3,2 %. Бюджетные инвестиции будут направляться в объекты транспортной и социальной инфраструктуры, а также на развитие комфортной городской среды, стимулируя рост частных капиталовложений в экономику города. Активно используются разные формы и инструменты привлечения частных инвестиций, такие, как концессии, контракты жизненного цикла и другие. В ближайшей перспективе приоритетным направлением для муниципально-частного партнерства станет развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство городской среды. К концу 2023 года объем инвестиций составит 72,5 млрд. рублей с ростом к 22 году на 1,0 %.

Несмотря на положительную динамику и позитивный тренд развития города Тулы, жизнь вносит свои коррективы, с точки зрения реагирования на возможные изменения внешней конъюнктуры, и может привести к изменению прогнозных параметров.

Заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов. Фото: материалы пресс-служб

– Текущий год в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции, снижения цен на нефть внес свои коррективы и замедлил устойчивые темпы роста последних лет. Нам необходимо было провести сбалансированную финансово-экономическую политику и, в первую очередь, оказать помощь предпринимательскому сообществу. Мы это сделали. Общий объем помощи, который был оказан предпринимателям, порядка 370 млн рублей. При этом администрации пришлось сбалансировать бюджет так, чтобы не допустить кассовых разрывов для обеспечения всех социальных расходов, расходов по нацпроектам. Четкий анализ и контроль за расходами продолжится и в 2021 году. Поскольку наша главная цель – сбалансированное социально-экономическое развитие города, – рассказал Илья Беспалов.

Об основных параметрах бюджета на 2021 год и два последующих года доложила заместитель начальника финансового управления Зимина. В 2021 году доходы предусмотрены в сумме 17,2 млрд руб., расходы – 18,3 млрд руб., дефицит – 1,1 млрд руб. В плановом периоде на 2022 год доходы составят 16,8 млрд руб., расходы – 17,5 млрд руб., на 2023 год доходы прогнозируются в сумме 16,4 млрд руб., расходы – 17,2 млрд руб., дефицит – 0,8 млрд руб.

Как и в предыдущие годы сохраняется социальная направленность бюджета города. Около 60 % расходов приходится на финансирование социальной сферы: в 2021 году планируется направить 10,5 млрд руб., в 2022 году – 10,1 млрд руб., в 2023 году – 9,3 млрд руб.

Проект бюджета сформирован на основе 26 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90% всех расходов и охватывают все направления и сферы деятельности муниципального образования.

На выполнение полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организацию транспортного обслуживания населения в 2021 году будет израсходовано 22,9% (4,2 млрд руб.) бюджетных ассигнований, в 2022 году – 19,1% (3,4 млрд руб.), в 2023 году –19,5% (3,4 млрд руб.). Значительную долю указанных расходов 38,1 % в 2021-2023 годах – по 1,6 млрд руб. планируется направить на содержание территории муниципалитета.

Доля расходов на капитальные вложения составит в 2021 году – 10,5% (1,9 млрд руб.), в 2022 году – 10,6% (1,8 млрд руб.), в 2023 году – 8,9% (1,5 млрд руб.). На строительство детских садов и школ планируется направить в 2021 году – 1,1 млрд. руб. (57,9% от общего объема расходов на капитальные вложения), в 2022 году – 0,9 млрд руб. (52,8%), в 2023 году – 0,2 млрд руб. (11,8%).

Заместители главы администрации доложили о планируемых расходах бюджета по профильным разделам. В ходе публичных слушаний были заслушаны доклады о реализации проектов «Народный бюджет», «Формирование современной городской среды», а также озвучены планы по расходам на социальную сферу, развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения, повышение качества жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания населения.

Представители контрольной комиссии МО г. Тула и экспертной комиссии представили положительные заключения на проект бюджета.

В завершение присутствующие смогли задать интересующие их вопросы и внести предложения, касающиеся формирования расходной части бюджета. Так, речь шла об уборке городских территорий, программах, которые реализуются в Туле, расходах на физкультуру и спорт и т.д.

Все замечания и мнения участников публичных слушаний зафиксированы в протоколе. Итоги будут направлены в Тульскую городскую Думу, администрацию города, а также обнародованы на официальном сайте муниципального образования город Тула (www.npacity.tula.ru), Тульской городской Думы и на информационных стендах.

Как отметил в заключение председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности Дмитрий Федотов, несмотря на сложную обстановку и кризис, вызванный глобальной коронавирусной пандемией, бюджет Тулы сохраняет социальную направленность.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности Дмитрий Федотов. Фото: материалы пресс-служб

– Около 60% расходов пойдет на образование, культуру и спорт. Мы услышали, что значительные средства будут также заложены на благоустройство и содержание территорий, ЖКХ, ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры, – считает Дмитрий Иванович. – Важно, что продолжится реализация программы «Формирование современной городской среды», проекта «Народный бюджет», будут отремонтированы дороги в рамках федеральной программы Безопасные и качественные дороги. В 2021 году появится новый проект – «Наш город». Отмечу, что главная цель деятельности органов местного самоуправления – повышение уровня жизни населения. Убежден, средства, направленные на развитие в 2021-2023 годах, позволят сделать жизнь туляков комфортнее и качественнее.

По мнению заместителя председателя Тульской городской Думы Алексея Ионова, Тула получила сбалансированный бюджет на ближайшие три года.

– Основные параметры доходов определены исходя из прогноза социально-экономического развития города Тулы на среднесрочную перспективу. Распределение средств программно-целевым методом позволит осуществлять четкое финансирование главных сфер жизнедеятельности города: от постановки задач до контроля за расходованием финансов, – отметил Алексей Владимирович. – Будут выполнены все обязательства, предусмотренные «майскими» Указами Президента Российской Федерации. Также предусмотрены необходимые финансовые ресурсы на развитие экономики, сельских поселений, модернизацию коммунальной инфраструктуры. Хочу поблагодарить всех, кто верстал главный финансовый документ. Командная работа позволила разработать эффективный экономический план на ближайшие три года.

Как пояснила заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, серьезную финансовую поддержку бюджету города оказывают безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов: областного и федерального.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. Фото: материалы пресс-служб

– Многие программы формируются на условиях софинансирования. В частности, в 2021 году из региональной казны Туле будет выделено 8 млрд рублей. Большое внимание развитию областного центра уделяет Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Благодаря его содействию продолжится реализация социально значимых проектов, – подчеркнула Анастасия Олеговна. – Так, в 2021 году по областной программе «Народный бюджет» отремонтируют 98 объектов на общую сумму 179,6 млн рублей, по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят 59 дворовых территорий и одно общественное пространство. Объем финансирования 118,6 млн рублей. Что касается других статей расходов, утверждены ассигнования жизненно важных направлений – социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса. Будут не только отремонтированы уже имеющиеся образовательные учреждения, но и построены новые объекты: в следующем году планируется открытие новая школа на 600 мест и три детсада на 560 мест. На Косой Горе планируется завершить строительство крытого тренировочного манежа с футбольным полем.

В Туле большое внимание уделяется развитию местного самоуправления и поддержки социально ориентированных НКО.

– С 2011 года в областном центре успешно реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных объединений», в рамках которой проводятся конкурсы муниципальных грантов, предоставляемых территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ. В 2021 году на грантовую помощь ТОСам предусмотрено 5,8 млн рублей, еще пять миллионов – некоммерческим организациям, – акцентировал внимание заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов. – Старшие по домам и улицам, председатели общественных объединений и старосты – связующее звено в диалоге между органами местного самоуправления и обществом. На создание условий для развития данного гражданского института на следующий год заложено более 6 млн рублей. Финансовая и грантовая поддержка также поможет эффективнее взаимодействовать с инициативными туляками.

Депутат Тульской городской Думы Олег Рогожин обозначил, что в проекте бюджета запланированы средства на масштабные проекты в сфере дорожного строительства.

– Помимо участия в федеральном проекте «Безопасные и качественный автомобильные дороги», запланировано возведение мостовых переходов, строительство и ремонт дорожно-транспортной сети. В частности, будут построены автоподъезды к жилым комплексам «Петровский», «Суворовский», «Красные ворота», а также магистральная улица от ул. Макаренко до ул. 5-й Лихвинский проезд с реконструкцией Калужского шоссе. В 2021-2022 годах финансирование составит по 76 млн рублей, в 2023 году – 110 млн рублей. Почти 25 млн выделяется на строительство участка дороги к спортивному центру единоборств. На проектно-изыскательские работы по строительству третьего пускового комплекса Восточного обхода на два года по 24 млн рублей. Серьезные объемы заложены на асфальтирование и щебенение дорог муниципального значения, – сказал депутат.

Член общественного совета МО город Тула Кирилл Евсиков считает представленный проект бюджета оптимистичным, с учетом непростой ситуации в которой он принимается.

– Надо сразу сказать, что в нем предусмотрены расходы на все социальные обязательства. Дошкольное, школьное образование, культура и спортивные учреждения будут функционировать при полном обеспечении. Здорово, что будут построены новые школы и детские сады. Радует и то, что на Косой Горе откроется крытый футбольный манеж, а в Зареченском и Пролетарском округах построят физкультурно-оздоровительные комплексы, – говорит он.

По мнению тулячки Светланы Буликиной, важными направлениями являются статьи расходов, направленные на благоустройство.

– Важно, что в следующем году продолжится благоустройство дворов и ремонт дорог. Меня, как жителя микрорайона Зеленстрой-2, порадовала информация о завершении строительства дублера пр. Ленина, – считает жительница.

Проект решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний будет рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Тульской городской Думы и на заседании Тульской городской Думы в декабре текущего года.