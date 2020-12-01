«Тульский бренд» ведет в ГК «Автокласс»

Премию "Тульский бренд" в очередной раз получила ГК "Автокласс". Фото: материалы пресс-служб

Группа компаний «Автокласс» в очередной раз получила награду в номинации «Транспортные услуги и Автомобили», а официальный дилерский центр BMW Бавария-Авто второй год подряд стал генеральным партнером столь значимого события для Тульского региона.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и генеральный директор ООО "Дом Прессы" Павел Коренюгин. Фото: материалы пресс-служб

Генеральный партнер события - Дилерский центр BMW Бавария-Авто. Фото: материалы пресс-служб

– Данная награда – почетное и важное событие для нас! Это оценка нашей деятельности, подтверждение того, что мы на правильном пути. Компания с большим уважением и заботой относится к своим клиентам, и они отвечают нам тем же, выбирая лауреатом народной премии «Тульский бренд». Постараемся и впредь соответствовать и с честью нести это звание, - отметил после церемонии награждения Денис Кальчевский, директор по продажам ГК «Автокласс».

– Денис Анатольевич, какие новые предложения появились в компании за этот год?

– Мы не стоим на месте, и, несмотря на внешние обстоятельства, продолжаем активное развитие! В 2020 году ГК «Автокласс» получила официальное дилерство брендов Chery и Changan. Хочу отметить, что китайские автомобильные бренды постепенно увеличивают свою долю на российском рынке, завоевывая доверие покупателя.

Марка CHERY, к примеру, признана самым узнаваемым брендом китайских автомобилей в России. Достойный рост продемонстрировал и бренд Changan, увеличив по сравнению с прошлым годом количество проданных автомобилей более чем в 3 раза. В числе лидеров продаж в России и СНГ остаются компактный кроссовер Changan CS35PLUS, полноприводный кроссовер Changan CS75FL и кроссовер CS55 .

Кроме этого, в 2020 году мы начали сотрудничество с Ford по важному направлению – коммерческий транспорт.

– В итоге, какие автомобильные бренды сегодня представлены в ГК "Автокласс"?

– Наша компания старается удовлетворить спрос во всех сегментах автомобильного рынка. На сегодняшний день в «портфеле» ГК Автокласс бренды BMW, Hyundai, Mitsubishi, Mazda, LADA, Peugeot, Fiat, Citroen, Renault, Chery, Changan и Ford. Учитывая пожелания клиентов и анализируя потребности рынка, мы предлагаем широкий выбор как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. При этом к каждому мы стараемся найти индивидуальный подход, оставаясь для своих клиентов надежным Экспертом в выборе автомобиля.

Генеральный директор ООО "Дом Прессы" Павел Коренюгин и директор по продажам ГК "Автокласс" Денис Кальчевский Фото: Архив "КП"

– Какие предложения вы приготовили для туляков в конце года?

- Ни для кого не секрет, что под Новый год каждый хочет сделать себе и близким подарок, который подарит не только яркие эмоции, но и станет надежным другом и верным помощником. Конечно, Группа компаний "Автокласс" подготовила для своих клиентов щедрые предложения на покупку нового автомобиля и весь декабрь будет радовать приятными новогодними бонусами. Приглашаем всех начать свое путешествие в Новый год за рулем нового автомобиля. Не могу не отметить, что все салоны ГК "Автокласс" работают с соблюдением всех санитарных правил и рекомендаций Роспотребнадзора.

В заключение отмечу, что добиться успеха в автомобильном бизнесе непросто, и то, что у нас есть сегодня, – это результат командной работы всего коллектива компании. Мы занимает одну из лидирующих позиций на тульском автомобильном рынке. Во многом это заслуга тысяч покупателей, которые по достоинству оценили качество сервиса ГК "Автокласс". В наших планах продолжать расти и развиваться. Большое спасибо всем, кто голосовал за нас!

Группа компаний "Автокласс" – Ваш Эксперт в выборе автомобиля!

autoclass-tula.ru

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