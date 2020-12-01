Генеральный директор ГК «БРАЕР» Игорь Кабанов: «Тульский бренд» имеет для нас особое значение

Премию "Тульский бренд - 2020" Игорю Кабанову вручил министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов Фото: Архив "КП"

Причины стабильности очевидны: компании, входящие в ГК «БРАЕР», существуют самостоятельно, но при этом все они активно работают на продвижение единого бренда БРАЕР. Премиум-качество продукции БРАЕР давно оценили жители областной столицы и нашего региона, поэтому из года в год в народном голосовании они отдают свои голоса именно за БРАЕР – настоящий тульский бренд!

После награждения мы пообщались с генеральным директором ГК «БРАЕР» Игорем Кабановым.

Премия «Тульский бренд» - для нас награда особая, это благодарность и знак доверия от наших клиентов, поэтому мы ей всегда рады, - говорит Игорь Александрович. - Наши потребители живут в разных городах и регионах России, но мы работаем в Туле и стараемся работать для туляков и активно участвовать в благоустройстве общественных пространств родного города. Материалы ГК «БРАЕР» использовались при оформлении многих ключевых объектов областной столицы. Мы ориентированы на рост и мощное развитие, при этом постоянно чувствуем связь с родной землей, родным городом и благодарны всем, кто поддерживает наши проекты.

Премию "Тульский бренд" Группа компаний "БРАЕР" получает ежегодно Фото: Архив "КП"

- Игорь Александрович, 2020 год для Группы компаний юбилейный! Каковы основные итоги первого десятилетия?

- Да, свою первую продукцию кирпичный завод БРАЕР выпустил в январе 2010-го. Сегодня его производственная мощность - 140 млн единиц облицовочного керамического кирпича в год. Это кирпич разных форм, фактур и оттенков, по своим характеристикам превышающий нормы ГОСТ.

За 10 лет проведена глобальная работа. Из кирпичного завода мы выросли в масштабный строительный холдинг, входящий в число лидеров отрасли Тульского региона.

Через три года после начала работы БРАЕР решил освоить новый сегмент рынка, в августе 2013 года мы открыли наше второе предприятие «БРАЕР II» — завод по производству тротуарной плитки, бордюрного камня, фигурного камня для мощения дорог, элементов укрепления откосов и т. д. Экологичная, удобная в использовании, долговечная и красивая тротуарная плитка применима для мощения как городских пространств, так и при оформлении приусадебных участков.

У плитки БРАЕР множество вариантов цветов, оттенков, фактур и форматов. Ее можно комбинировать, добиваясь неповторимых эффектов. Мощность завода «БРАЕР II» — 2,5 млн квадратных метров плитки в год.

В группу компаний также входит и Торговый дом «БРАЕР», занимающийся продвижением продукции. Его сотрудники изучают спрос рынка, определяют ценовую политику, работают с более 200 дистрибьюторами по всей России.

Больше возможностей

В компании работает собственный отдел дизайна, специалисты которого помогут вам создать на участке ландшафт вашей мечты Фото: Архив "КП"

- В последние годы мы уверенно идем по пути увеличения возможностей для клиента, - продолжает Игорь Александрович. - Уже сегодня ГК «БРАЕР» предлагает универсальный спектр услуг для тех, кто строит свой дом.

У нас работает свой дизайнерский отдел. При выборе материала для облицовки дома его специалисты помогут в творческом процессе и наглядно покажут разные варианты цветов и текстур различных кладок. При выполнении ландшафтного дизайна клиент может увидеть полную 3D визуализацию будущего внешнего вида участка. Для этого потребуется только фото дома и территории.

Активно развиваются две самые молодые компании холдинга - «БраерСнаб» и «БраерСтрой».

«БраерСнаб» специализируется на розничной и оптовой торговле строительными материалами, причем не только своего бренда. Ведь при возведении объекта требуются не только кирпич, блоки и тротуарная плитка. «БраерСнаб» предлагает клиентам приобрести полный комплект строительных материалов по принципу «все в одном месте». Компания гарантирует высокое качество каждого из материалов — а всего в ее ассортименте более 7 тысяч позиций. «БраерСтрой» отвечает за не менее актуальное направление — проектирование и строительство объектов. Здесь тоже все «под ключ». Опытные специалисты способны разработать архитектурный проект любой сложности и любого назначения. «БраерСтрой» готов взять на себя все работы, связанные со строительством.

Продукция БРАЕР - это не только качественно и технологично, но и очень красиво! Фото: Архив "КП"

- Игорь Александрович, каковы ближайшие планы компании?

- Мы продолжим идти по пути универсализации с целью предоставления клиентам больше возможностей. Это требование времени, и мы тут, безусловно, находимся в тренде, а где-то его и опережаем!

ГК «БРАЕР»:

Тульская область, Ленинский район,

пос. Обидимо, ул. Кирпичная, 1-а, тел. (4872) 25-24-50.

www.braer.ru

На правах рекламы.