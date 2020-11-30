В Туле стали известны имена финалисток фотоконкурса "Мисс Росгвардия - 2020"

Сегодня, 30 ноября, стали известны имена трех финалисток одного из ярких конкурсов осени «Мисс Росгвардия — 2020». Конкурс был организован редакцией «Комсомольской правды — Тула» совместно с Управлением Росгвардии по Тульской области.

Набрав наивысшее количество голосов среди всех конкурсанток вперед вышли три участницы. Так, места распределились следующим образом:

1 место — Кристина Подколзина (10 172 голоса): младший сержант, делопроизводитель службы артиллерийского вооружения Управления Росгвардии по Тульской области.

Кристина Подколзина: младший сержант, делопроизводитель службы артиллерийского вооружения Управления Росгвардии по Тульской области. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

2 место — Оксана Кравченко (9 072 голоса): майор полиции, старший инспектор отдела материально - технического и хозяйственного обеспечения ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области».

Оксана Кравченко: майор полиции, старший инспектор отдела материально - технического и хозяйственного обеспечения ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

3 место — Наталья Кудрявцева (2 857 голосов): прапорщик полиции, старший полицейский.

Наталья Кудрявцева : прапорщик полиции, старший полицейский Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Поздравляем финалисток с заслуженной победой!

Участницы, занявшие призовые места, получат ценные подарки от спонсоров, а также возможность украсить back cover вкладки «Звезда» в газете "Комсомольская правда".

Напомним, конкурс "Мисс Росгвардия-2020" проходил в течение месяца - с 28 октября по 28 ноября на сайте «Комсомолки». Так, 18 прекрасных сотрудниц Управления Росгвардии по Тульской области боролись в режиме онлайн за победные места. За участниц свои голоса отдали свыше 50 тысяч человек.

О том, как проходил этот конкурс, можно посмотреть на странице фотоконкурса «Мисс Росгвардия — 2020».

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